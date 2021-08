Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score del turno preliminare (oggi 8 agosto)

I risultati Coppa Italia tornano protagonisti oggi, domenica 8 agosto, con il turno preliminare della nuova edizione 2021-2022, che apre il lunghissimo cammino che nella prossima primavera designerà la squadra erede nell’albo d’oro della Juventus, vincitrice nella finale contro l’Atalanta del 19 maggio scorso. A dire il vero, la Coppa Italia 2021-2022 è cominciata già ieri con Como Catanzaro, anticipo delle quattro partite del turno preliminare previsto nella nuova formula della competizione. Adesso dunque restano tre partite da disputare per completare il quadro delle formazioni che settimana prossima disputeranno i trentaduesimi di finale. I risultati Coppa Italia oggi arriveranno dunque alle ore 18.30 da Ternana Avellino, seguita alle ore 19.00 da Perugia Sudtirol e infine alle ore 20.30 da Padova Alessandria. Si tratta di partite secche, di conseguenza in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari ed infine se necessario anche con i calci di rigore.

RISULTATI COPPA ITALIA: IL NUOVO REGOLAMENTO

Presentando i risultati Coppa Italia, dobbiamo dunque ricordare che il numero delle squadre partecipanti è stato ridotto a 44, cioè le 20 di Serie A, le 20 di Serie B più appena 4 di Serie C. Nel turno preliminare entrano in scena appunto le quattro formazioni di Serie C più altrettante di Serie B, che sono le quattro neopromossa dallo scorso campionato di C. Già settimana prossima il discorso sarà molto diverso, dal momento che saranno 32 le formazioni partecipanti al prossimo turno, sempre ad eliminazione diretta in partita secca. Saranno le quattro vincitrici di questo preliminare più le altre 16 di Serie B e anche 12 di Serie A, cioè le tre neopromossa più quelle classificate dal nono al diciassettesimo posto dello scorso campionato. Le sedici vincenti daranno vita ai sedicesimi di finale, con i quali però saremo già a metà dicembre. Infine, le otto squadre vincenti saranno raggiunte negli ottavi di finale dalle prime otto dello scorso campionato di Serie A: questo non è cambiato rispetto al recente passato, dunque le big entreranno in scena nei risultati Coppa Italia solamente a gennaio 2021.

RISULTATI COPPA ITALIA, TURNO PRELIMINARE

Ore 18.30

Ternana Avellino

Ore 19.00

Perugia Sudtirol

Ore 20.30

Padova Alessandria

