Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score oggi, 4 ottobre

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: CHI SCENDE IN CAMPO OGGI?

I risultati Coppa Italia Serie C ci terranno compagnia per la prima volta in questa stagione perché oggi, martedì 4 ottobre 2022, sono in programma le prime otto partite del primo turno eliminatorio della competizione nazionale riservata ovviamente alle squadre della Serie C. La Coppa Italia di categoria era stata annullata nel 2020-2021 a causa del Covid perché il campionato era partito in ritardo e sarebbe stato impossibile disputare anche la Coppa Italia, mentre il ritorno della Coppa Italia Serie C nella scorsa stagione aveva visto il trionfo del Padova nella finale contro il Sudtirol.

La maggioranza delle partite saranno disputate domani, ma già oggi ci attendono ben otto incontri, di conseguenza saranno moltissime le squadre coinvolte dal primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2022-2023 già nelle prossime ore, con appuntamenti che ci terranno compagnia già dal primo pomeriggio e poi fino a sera in compagnia dei risultati Coppa Italia Serie C, con il fascino in più delle sfide secche ad eliminazione diretta, per cui le 28 squadre vincitrici accederanno al secondo turno, dove entreranno in scena anche le uniche quattro squadre di Serie C che hanno preso parte in questa estate alla Coppa Italia maggiore.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le partite che oggi ci daranno i risultati Coppa Italia Serie C con cui si aprirà il quadro del primo turno eliminatorio. Saranno in totale otto incontri, tutti come abbiamo già accennato in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per decretare una squadra vincitrice che si qualificherà per il secondo turno.

Si partirà già alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, martedì 4 ottobre 2022, con Juve Stabia Audace Cerignola, seguita alle ore 15.00 dal fischio d’inizio anche per Avellino Fidelis Andria e Turris Gelbison. Più avanti, ecco che alle ore 17.30 potremo assistere a Crotone Messina e Taranto Monopoli, mentre infine avremo alle ore 21.00 ben tre partite per chiudere il martedì della Coppa Italia Serie C, cioè Foggia Picerno, Latina Giugliano e Virtus Francavilla Potenza.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, 1° TURNO ELIMINATORIO: PARTITE E ORARI

ore 14.30 Juve Stabia Audace Cerignola

ore 15.00 Avellino Fidelis Andria

ore 15.00 Turris Gelbison

ore 17.30 Crotone Messina

ore 17.30 Taranto Monopoli

ore 21.00 Foggia Picerno

ore 21.00 Latina Giugliano

ore 21.00 Virtus Francavilla Potenza











