RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ La Juve Stabia ci riprova, diretta gol live score (oggi 29 novembre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LA STORIA

I risultati di Coppa Italia Serie C ci consegnano questo mercoledì una squadra che ha già vinto il torneo: bisogna tornare alla stagione 2010-2011, quando la competizione si chiamava Coppa Italia Lega Pro e il campionato di riferimento era diviso in Prima e Seconda Divisione. Per la Juve Stabia era stata una stagione trionfale: allenata da Piero Braglia, aveva conquistato la promozione attraverso i playoff dopo essere arrivata quinta nel girone B, ma riuscendo a eliminare Benevento e Atletico Roma in quattro partite in cui aveva subito una sola rete. Così, era arrivata una sorta di doppietta perché ad aprile era stata vinta la Coppa Italia di categoria, primo e finora unico titolo della Juve Stabia in questa competizione.

Lungo il percorso erano state eliminate Aversa e Taranto, poi primo posto in un girone che comprendeva Cosenza e Foggia (un pareggio e una vittoria); in semifinale le Vespe avevano fatto fuori il Pisa nel doppio confronto, in finale invece avevano regolato il Carpi e all’andata era stata decisiva la doppietta di Jerry Mbakogu, che poi proprio con la maglia degli emiliani si sarebbe particolarmente fatto apprezzare. Adesso vedremo se la Juve Stabia sarà in grado di replicare quel percorso di 13 anni fa, e magari anche questa volta bissarlo con la promozione; del resto stiamo parlando della squadra che in campionato è prima in classifica nel girone C… (agg. di Claudio Franceschini)

PROSEGUONO GLI OTTAVI!

Si gioca ancora per i risultati di Coppa Italia Serie C: le partite valide per gli ottavi di finale che sono in programma mercoledì 29 novembre sono due, alle ore 18:30 vanno in scena Avellino Juve Stabia e Catania Crotone e dunque siamo in un contesto “noto”, perché tutte queste quattro squadre fanno parte del girone C di campionato. Sarà particolarmente interessante la partita del Partenio, dove si affrontano la capolista Juve Stabia e una delle prime inseguitrici, quell’Avellino che era partito malissimo ma che poi ha avuto un’ottima ripresa ed ora tornato a sognare la promozione diretta.

Bello anche il match del Massimino, che ci riporta anche a periodi non troppo lontani nel passato con le due squadre che nel terzo millennio hanno conosciuto la Serie A, gli squali peraltro in epoca molto più recente. Ricordando che anche gli ottavi di finale si disputano in gara unica, con la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, vedremo cosa succederà questa sera quando si comincerà a giocare per i risultati di Coppa Italia Serie C, sperando ovviamente che queste due partite regalino emozioni.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Coppa Italia Serie C possiamo approfondire il quadro della situazione. Tecnicamente questa competizione ha un’importanza minore rispetto al campionato: è così un po’ per tutte le squadre che la affrontano, certamente porta in dote un trofeo che è sempre bello avere in bacheca ma il poter lottare per la promozione, o il doversi salvare confermando la categoria, resta comunque un obiettivo primario. Questo è vero nel momento attuale per Avellino e Juve Stabia, che sono in corsa per tornare in Serie B: entrambe dunque potrebbero fare turnover al Partenio.

Catania e Crotone hanno una posizione di classifica diversa nel girone C, ma comunque hanno ambizioni: i rossazzurri, che sono appena tornati a giocare in Serie C, hanno bisogno di risalire la corrente e dunque metteranno la maggior parte delle loro energie nel campionato, cercando innanzitutto di salvarsi e poi provando a esplorare la possibilità di giocare i playoff. Questo naturalmente non significa che oggi non vedremo delle belle partite: chi ha giocato meno in stagione avrà tanta voglia di mettersi in mostra e guadagnare minuti anche per il futuro, e allora che parlino i campi…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:30 Avellino Juve Stabia

Ore 18:30 Catania Crotone











