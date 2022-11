Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score ottavi, oggi 16 novembre

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SI INIZIA CON PADOVA GUBBIO!

I risultati Coppa Italia Serie C ci terranno compagnia oggi, mercoledì 16 novembre 2022, perché nelle prossime ore sono in programma ben sei delle otto partite che sono attese per gli ottavi di finale della competizione nazionale riservata ovviamente alle squadre della Serie C. La Coppa Italia di categoria era stata annullata nel 2020-2021 a causa del Covid perché il campionato era partito in ritardo e sarebbe stato impossibile disputare anche la Coppa Italia, mentre il ritorno della Coppa Italia Serie C nella scorsa stagione aveva visto il trionfo del Padova nella finale contro il Sudtirol.

Ieri c’è stato un primo anticipo, domani si completerà il quadro con un posticipo, ma oggi sarà il giorno più significativo perché ci attendono ben sei incontri, di conseguenza saranno moltissime le squadre coinvolte dalle odierne partite della Coppa Italia Serie C 2022-2023 nelle prossime ore, con appuntamenti che ci terranno compagnia già dal primo pomeriggio e poi fino a sera in compagnia dei risultati Coppa Italia Serie C, con il fascino in più delle sfide secche ad eliminazione diretta, per cui le otto squadre vincitrici di questi ottavi accederanno ai quarti di finale, in programma a dicembre.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le partite che oggi ci daranno i risultati Coppa Italia Serie C per gli ottavi di finale. Saranno in totale sei incontri, tutti come abbiamo già accennato in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per decretare una squadra vincitrice che si qualificherà per i quarti di finale della competizione.

Si partirà già alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 16 novembre 2022, con Alessandria Renate e Padova Gubbio, seguite alle ore 15.00 dal fischio d’inizio anche per Viterbese Pontedera. Più avanti, ecco che alle ore 17.00 potremo assistere a Catanzaro Avellino, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Rimini Vicenza ed infine avremo alle ore 20.30 Foggia Crotone per chiudere il mercoledì dedicato alla Coppa Italia Serie C.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C, OTTAVI DI FINALE: PARTITE E ORARI

ore 14.30

Alessandria Renate

Padova Gubbio

ore 15.00

Viterbese Pontedera

ore 17.00

Catanzaro Avellino

ore 18.00

Rimini Vicenza

ore 20.30

Foggia Crotone











