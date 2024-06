Risultati eletti Forza Italia Piemonte, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi con Cirio

SEGGI FORZA ITALIA ELETTI ALLE REGIONALI PIEMONTE 2024: RISULTATI E NOMI CONSIGLIERI

Le Elezioni Regionali del Piemonte si sono concluse con il trionfo del centrodestra e del candidato (presidente negli ultimi 5 anni) Alberto Cirio, vicesegretario di Forza Italia e titolare di un ottimo 56,13% che si tradurrà – all’interno del Consiglio regionale – in un totale di 24 seggi per altrettanti eletti; mentre il centrosinistra che appoggiava il nome di Giovanna Pentenero si è fermato al 33,54% (16 seggi) ed è arrivato ultimo il M5S con solamente il 7,68% dei voti pari a 3 consiglieri eletti. Esultano, insomma, in quel di Forza Italia per la riconferma di Cirio in un territorio storicamente soggetto a cambiamenti ad ogni appuntamento elettorale; riprova della fiducia nei confronti di un presidente che ha ormai governato con maestria per 5 anni.

All’interno del centrodestra hanno ottenuto la maggior parte dei voti (24,43%) i meloniani, mentre è arrivata seconda (12,23) la lista civica Cirio Presidente, seguita poi da Forza Italia ed – infine – dalla Lega, titolari rispettivamente del 9,85% e del 9,40% dei voti; per i forzisti il risultato del Piemonte si traduce in 4 seggi nel Consiglio regionale per altrettanti eletti che dovrebbero essere: Andrea Tronzano, Paolo Ruzzola, Marco Gabusi (Asti) e Francesco Graglia (Cuneo). (Agg di LD)

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI PIEMONTE 2024

Forza Italia alle Elezioni Regionali Piemonte 2024 ancora una volta sostenendo Alberto Cirio, il candidato uscente del centrodestra che alle Elezioni Regionali Piemonte 2019 conquistò la vittoria con ampio vantaggio rispetto ai concorrenti. Fu un vero e proprio successo. Anche per il partito di Silvio Berlusconi, allora ancora in vita, che conquistò l’8% delle preferenze, divenendo il secondo della coalizione dietro solo alla Lega. L’obiettivo, tuttavia, è quello di migliorare il bilancio in termini percentuali, dato che in quella occasione i voti ottenuti portarono all’ottenimento di soli 3 seggi. Le speranze di averne di più al prossimo Consiglio sono vive.

Nelle scorse settimane tuttavia Forza Italia ha dovuto fare i conti con una querelle per la corsa a Biella. Il partito di centrodestra infatti a sorpresa non è stato ammesso alla competizione elettorale a causa di un impedimento formale. I ricorsi sono stati respinti dal Consiglio di Stato. Di conseguenza nella Provincia il sostegno per le Elezioni Regionali Piemonte 2024 andrà alla lista “Cirio Presidente”. Ciò non comprometterà ad ogni modo la corsa alle amministrative e alle europee. Ecco allora di seguito i candidati consiglieri per le altre province:

– Torino: Andrea Tronzano, Paolo Ruzzola, Mauro Fava, Annamaria Aimone, Daniele Baldinu, Pier Alessandro Bellagamba, Natale Ubaldo Cacciola, Silvia Cavassa, Matteo Doria, Rosario Galifi, Eugenio Gambetta, Giulia Gariglio, Carluccio Giacometto, Claudio Leone, Addolorata Longo, Maria Vittoria Marocco, Loredana Muci, Cristina Piersantelli, Vincenza Sammaruca, Marina Annunciata Zannini.

– Alessandria: Davide Buzzi Langhi, Matteo Gualco, Franca Roso, Alessia Zaio.

– Asti: Marco Gabusi, Debora Biglia.

– Cuneo: Franco Graglia, Franca Biglio, Gianmaria Bosco, Delia Revelli, Valter Roattino.

– Novara: Angelo Luca Bona, Annalisa Beccaria, Pietro Gagliardi

– Vercelli: Luca Pedrale, Silvia Mosca.

– Verbania: Gabriele Baldassarri, Maria Nardella.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA NELLE REGIONALI PIEMONTE 2019

Come evidenziato prima, l’avventura di Forza Italia alle Elezioni Regionali Piemonte 2019 è stata vincente ma non ha portato al partito un gran numero di seggi. Silvio Berlusconi allora si aggiudicò l’8,39% delle preferenze (3 seggi). Alla Lega invece andò il 37,11% (17 seggi). Il resto dei voti per la coalizione furono affidati a Fratelli d’Italia per il 5,49% (2 seggi) e a Sì Tav Sì Lavoro per il Piemonte nel Cuore e Unione di centro, che però non arrivarono alla soglia di sbarramento.

Questi i tre candidati di Forza Italia che ottennero un posto al Consiglio Regionale: Andrea Tronzano

e Paolo Ruzzola a Torino e Franco Graglia a Cuneo. Tutti e tre si sono ricandidati per essere riconfermati consiglieri anche alle Elezioni Regionali Piemonte 2024.











