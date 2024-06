Risultati estero Elezioni Europee 2024/ Diretta seggi eletti PPE PSE ECR ID Renew Verdi Left: rebus alleanze

ELEZIONI EUROPEE 2024, DIRETTA RISULTATI ALL’ESTERO: LO SPOGLIO DEI 720 SEGGI IN PARLAMENTO UE

A urne definitivamente chiuse, i risultati delle Elezioni Europee 2024 dall’estero e dall’Italia comporranno nelle prossime ore la totalità dei 720 nuovi eletti nel Parlamento Ue fino al 2029: dai popolari del PPE al socialisti del PSE, dai Conservatori di ECR ai patrioti di ID, passando per i liberali di Renew Europe e chiudendo con LEFT e i Verdi europei, la lunga attesa è ormai conclusa. Una intensa campagna elettorale diretta da temi tutt’altro che “semplici” – dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente – porterà ora al redde rationem per tante sfide incrociate nei 27 Paesi Ue al voto per il rinnovo dell’Eurocamera, organo legislativo dell’Ue nonché responsabile della nomina effettiva della prossima Commissione Europea (su indicazione dei leader nel Consiglio Ue).

I risultati delle elezioni Europee 2024 in diretta in queste ore avranno come sempre una duplice conseguenza a livello politico: formare le possibili nuove alleanze per governare l’Europa nella prossima legislatura e ovviamente provocare eventuali “movimenti” nei singoli Governi nazionali, come ad esempio potrebbe succedere in Francia e Germania dove i due principali leader potrebbero uscire dal voto delle Elezioni Europee con diversi punti interrogativi sul prosieguo dei loro Governi. Con la chiusura dei seggi in tutta Europa scattata questa notte, nelle prossime ore si avranno i risultati definitivi, anticipati da exit poll e proiezioni che in ogni Stato europeo arrivano man mano che procede lo spoglio. Ricordiamo che tra i 720 nuovi eletti nel Parlamento Europeo, ben 76 arriveranno dall’Italia, il terzo Paese per rappresentanza secondo il regolamento del sistema proporzionale vigente in Ue.

PROIEZIONI RISULTATI SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024: BAGARRE TRA RENEW-ID-ECR, PPE DAVANTI AL PSE

In attesa dei risultati definitivi che tra lunedì 10 e martedì 11 giugno 2024 giungeranno dai singoli comitati elettorali nazionali a Bruxelles, le ultime proiezioni sui seggi delle Elezioni Europee 2024 appena prima del voto avevano lanciato una fotografia piuttosto netta dello scenario che andrà a comporsi nelle prossime settimane con le trattative per formare la nuova Commissione Europea.

Secondo i sondaggi di Europe Elects raccolti a livello europeo fino al 3 giugno, le proiezioni davano il PPE (Partito Popolare Europeo) a 182 potenziali eletti, davanti nettamente al secondo partito in Parlamento Ue, ovvero i socialisti (S&D) a 136 seggi possibili: per il terzo posto il sondaggio di Europe Elects dava ancora davanti Renew di Macron, Renzi e Calenda a 81 seggi, mentre i Conservatori di Meloni con 79 si giocano fino all’ultimo il possibile terzo posto, un po’ più indietro l’ID di Salvini e Meloni a 69 eletti potenziali. Chiudono i 76 del gruppo misto “non iscritti”, 55 per i GREEN e 38 per la sinistra Ue LEFT: in termini di intenzioni di voto pre-Europee 2024, il PPE avrebbe ottenuto a livello continentale il 21% dei consensi, davanti al 19,8% dei socialisti, 12,2% i Conservatori, 11% Renew, 8,5% l’Identità e Democrazia, 7,7% i Verdi e 6,4% la Sinistra.

Considerando solo i dati italiani secondo le proiezioni dei risultati calcolati al 3 giugno, 22 sarebbero i seggi ottenuti da Fratelli d’Italia con ECR, 17 per il Pd con PSE, 7 alla Lega con ID, 5 per Forza Italia-Noi Moderati col PPE, 4 per Azione e 3 di Stati Uniti d’Europa, entrambi appartenenti al gruppo Renew, mentre 13 gli europarlamentari potenzialmente eletti dal M5s ma non iscritti a nessun gruppo politico in Europa.

REBUS ALLEANZE ELEZIONI EUROPEE 2024: COSA SUCCEDE DOPO I RISULTATI

Una volta sanciti i risultati ufficiali delle Elezioni Europee 2024 in diretta da tutte le sedi nazionali, i deputati eletti si metteranno al lavoro per formare i gruppi politici che comporranno il prossimo Parlamento Europeo. Il 13 luglio è convocata la prima sessione plenaria della nuova Eurocamera nella quale si dovrà eleggere come primo step il nuovo Presidente del Parlamento Ue (Roberta Metsola del PPE è la responsabile uscente). Nella sessione plenaria successiva invece, il Parlamento eleggerà la presidenza della Commissione Europea e solo in seguito esaminerà il gruppo composito dei commissari nominati dalla nuova leadership Ue, con approvazione finale tramite voto in Parlamento Ue.

Per tutti questi passaggi, occorrerà una maggioranza stabile sui 720 seggi totali: nelle Elezioni Europee 2019 alla fine l’alleanza trovata dopo i risultati fu tra PPE, PSE e Renew, ovvero il blocco dei partiti “europeisti”, contrapposti alle opposizioni “sovraniste” che comprendevano ID, ECR e altri gruppi minori. Necessari però per l’elezione di Ursula Von der Leyen alla guida della Commissione Europea furono i voti del Movimento 5 Stelle, non iscritti ad alcun gruppo in Ue ma presenti alle votazioni per la nuova Commissione come “stampella” esterna alla maggioranza. In attesa dei risultati definitivi di queste Elezioni Europee 2024, la maggioranza uscente non ha affatto la garanzia di poter tenere anche per i prossimi 5 anni: le politiche filo-green e le difficoltà mostrate da Von der Leyen in questi anni hanno avvicinato il consenso continentale più verso un’asse di Centrodestra, con la crescita in quasi tutti i Paesi Ue delle liste vicino a Popolari, Conservatori e patrioti-identitari. Resta dunque il rebus alleanza per capire se Von der Leyen – spitzenkandidat del PPE anche in queste Europee – o chi per essa riuscirà a mantenere la stessa maggioranza, altrimenti superata dall’accordo per un Centrodestra Ue con PPE-ECR-ID con l’appoggio fondamentale di Marine Le Pen e Giorgia Meloni, le due leader della destra Ue con maggiori possibilità di concludere con più seggi rappresentati nel nuovo Europarlamento.

