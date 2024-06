Risultati Elezioni Europee 2024 seggi eletti Italia/ Diretta spoglio: vince FdI, Pd doppia M5s, FI sopra Lega

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024 DELLA NOTTE IN ITALIA: FDI PRIMA LISTA, CROLLO M5S, EXPLOIT AVS

Avranno vinto tutti per ancora qualche ora in questi risultati delle Elezioni Europee 2024, eppure un primo verdetto in negativo va premesso a tutto: per la prima volta in una tornata elettorale nazionale in Italia l’affluenza è scesa sotto quota 50%, simbolo di una crisi tutt’altro che marginale della rappresentanza politica trasversale. Con l’affluenza della due giorni di Europee 2024 che si è fermata al 49,6% complessivo, sono diversi i risultati molto importanti che sono emersi dalla nottata di spoglio che ancora dovrà essere ultimato nelle prossime ore: FdI di Meloni vince le Elezioni Europee 2024 confermandosi prima lista, tiene bene il Pd che di fatto doppia i rivali-alleati 5Stelle, Forza Italia da un lato tallona Conte dall’altro non distanzia la Lega (che tiene rispetto alle Politiche 2022), exploit importante di AVS e rischio sbarramento attivo per Renzi e Calenda.

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024, IN DIRETTA/ I dati reali: Calenda e Renzi sotto il 4%, flop M5S

In attesa di avere in giornata tutti i risultati delle elezioni Europee 2024 complessivi con seggi eletti e proiezione del nuovo EuroParlamento, ecco quanto emerso nella lunga notte elettorale secondo le proiezioni post-exit poll di Opinio Rai e Tecnè per Mediaset: partendo dai dati pubblicati dal Tg1, FdI di Giorgia Meloni stravince le elezioni Europee 2024 con il 28,9% delle preferenze, davanti al 24,% del Pd di Elly Schlein. Al terzo posto crolla il M5s di Conte con il 10,4%, appena davanti al 9,4% di Forza Italia-Noi Moderati: tiene botta la Lega di Salvini e Vannacci (da capolista ormai sicuro di un seggio in Parlamento Ue) all’8,5%, mentre l’effetto Salis-Lucano-Marino fa volare Alleanza Verdi-Sinistra al 6,7% su scala nazionale. Stati Uniti d’Europa di Renzi al 3,9% e Azione di Calenda al 3,3% rischiano il taglio dello sbarramento (fissato al 4%), mentre le liste di Santoro, De Luca e Bandecchi ad oggi sarebbero sicuramente fuori dal prossimo Europarlamento (2,2% Pace Terra e Dignità, 1,1% Libertà e 0,4% Alternativa Popolare). Secondo le proiezioni di Tecnè Meloni avrebbe il 28,3% mentre Schlein inseguirebbe al 23,7%, con M5s al 10,5% e FI al 9,9%: in attesa dei dati definitivi reali con lo spoglio da ultimare oggi 10 giugno 2024, la Lega all’8,5% conclude davanti ad AVS 6,8%, SUE 3,8%, Azione 3,6%.

LEGA-F0RZA ITALIA, CHI HA VINTO LE ELEZIONI EUROPEE 2024/ Decidono il risultato Calabria e Sicilia?

VON DER LEYEN CHIEDE IL SECONDO MANDATO IN UE: RISULTATI EUROPEE 2024, I VERDETTI FINORA

Dando un rapido sguardo a quanto avvenuto nelle Elezioni Europee 2024 anche fuori dall’Italia, resta il rebus per una nuova maggioranza a favore del centrodestra; in termini concreti, un’alleanza PPE-Conservatori-Patrioti non avrebbe numeri bastevoli – al momento – per poter governare l’Europa, mentre lo schema “Von der Leyen” potrebbe essere riproposto. Non c’è ancora nulla di certo sui risultati delle Elezioni Europee, ma fin da ieri sera in Germania nella sede del PPE sono già stati avviati i festeggiamenti, con una Von der Leyen che si è detta pronta a chiedere un secondo mandato alla guida della Commissione Ue.

Exit poll proiezioni sondaggi Elezioni Europee 2024/ FdI 27,7%, Pd 23,7%, FI 10,5%, Lega 8%. Stima seggi Ue

«Abbiamo vinto», ha detto la Presidente uscente dopo i primi exit poll europei, «siamo primo partito e siamo ancora di stabilità», dicendosi «fiduciosa per quanto riguarda il mio secondo mandato». Von der Leyen ha già annunciato che da oggi «inizieremo il confronto con i principali partiti della piattaforma con cui abbiamo lavorato in questi cinque anni, S&D e Renew. La maggioranza PPE-Socialisti-Renew ha circa 400 seggi in dote». La cosa più importante per la politica tedesca è confermare – dopo queste Elezioni Europee 2024 – un Parlamento «pro-Ue, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto». Altri verdetti importanti in arrivo dall’estero sono stati la sconfitta cocente di Macron in Francia a danni di Marine Le Pen (con tanto di Parlamento sciolto e nuove Elezioni per l’Assemblea Nazionale), la sconfitta di misura di Sanchez in Spagna a vantaggio del Partito Popolare, la crisi del Belgio con le dimissioni del Premier liberale De Croo e la batosta elettorale inferta da CDU e Afd ai danni della SPD di Scholz in Germania, addirittura al quarto posto dietro i Verdi. (Agg di Lorenzo Drigo)

RISULTATI ELEZIONI EUROPEE 2024, PROIEZIONI SEGGI ELETTI ITALIA IN UE: COSA SUCCEDE OGGI

La lunga nottata elettorale non si esaurisce in quanto per l’intera giornata di oggi 10 giugno 2024 si attendono ancora tutti i risultati ufficiali delle Elezioni Europee 2024, senza dimenticare lo spoglio delle Regionali in Piemonte e di tutte le Elezioni Comunali italiane. Dopo le ore 14 scatterà ufficialmente lo scrutinio per Regionali e Amministrative, anche se gli exit poll hanno dato già alcuni verdetti (su tutti, la riconferma del Centrodestra di Alberto Cirio alla guida di Regione Piemonte).

Sarà poi una giornata fondamentale per conoscere tutti gli eletti alle elezioni Europee 2024 con preferenze nei 76 seggi in dote all’Italia sui 720 totali del prossimo Europarlamento: saranno infatti quegli europarlamentari eletti a comporre la nuova Commissione Ue, su indicazione del Consiglio Europeo nelle prossime settimane. Secondo una prima proiezione effettuata coi primi risultati delle Europee questa notte, lo scenario sui seggi italiani nel prossimo Parlamento Ue è ancora incerta: la stima Swg-La7 per i seggi in Italia vede FdI tra i 22 e i 24 eletti, seguita dal Pd con 19-20, mentre il Movimento 5Stelle non andrebbe oltre i 9 seggi. Forza Italia-Noi Moderati avrebbe 7 o 8 seggi, così come la Lega di Salvini, AVS a 5-6 mentre a rischio “taglio” sia Renzi che Calenda (SUE e Azione vengono calcolate con un minimo di nessun seggio e un massimo di 3).

© RIPRODUZIONE RISERVATA