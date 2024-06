Risultati Elezioni Regionali Piemonte 2024/ Diretta spoglio: exit poll, Cirio resta Presidente col 50-54%

DIRETTA SPOGLIO OGGI PER LE ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2024: A CHE ORA ESCONO I RISULTATI CON DATI REALI

Dopo la notte di spoglio elettorale per le Europee, inizierà oggi 10 giugno alle ore 14 lo scrutinio dei risultati Elezioni Regionali Piemonte 2024 che di fatto incoronerà Alberto Cirio nuovamente Presidente di Regione con schiacciante maggioranza della coalizione di Centrodestra. Questo almeno hanno detto gli exit poll di Opinio Rai usciti ieri sera non appena sono state chiuse le urne “miste” tra voto Europee, Comunali e appunto Regionali in Piemonte: una distanza netta, di fatto incolmabile anche nelle più rosee previsioni di “ribaltamento” del voto con i dati reali.

Alle ore 14 scatta la diretta dello spoglio per le Regionali (assieme alle più di 3700 Amministrative sparse per tutto il Paese) con i risultati attesi già nel tardo pomeriggio, al più tardi verso sera: dovrebbe infatti essere uno spoglio agile, per di più con gli exit poll che di fatto danno già un distacco di almeno 15 punti di differenza tra Cirio e Gianna Pentenero, la candidata di Pd e Centrosinistra. Quello che sappiamo di certo finora è il dato sull’affluenza che cala di parecchio rispetto alle precedenti Elezioni Regionali 2019, seguendo la “scia” di una forte componente di astensionismo che alle Europee ha portato i votanti per la prima volta in una elezione nazionale sotto il 50%. Per il Piemonte sabato e domenica hanno votato il 55,3% degli aventi diritto di voto, quando solo 5 anni fa i risultati finali davano il 63,34% di affluenza. Le circoscrizioni con più elettori sono state quelle di Biella e Cuneo (più del 58%) e Novara al 57%, mentre tutte le altre sono rimaste sotto la soglia del 55% di partecipanti alle urne. Dirette: Elezioni Ue in Italia e all’estero – Comunali capoluoghi e province. Risultati Europee: Stati Ue – voti Ue – seggi Ue – partiti Ue – voti Italia – seggi Italia – partiti Italia

RISULTATI EXIT POLL REGIONALI 2024: ALBERTO CIRIO RESTA GOVERNATORE, TUTTI I DATI

Ricapitolando i risultati delle Elezioni Regionali Piemonte 2024 emersi con gli exit poll notturni – forniti dal consorzio Opinio per Rai – Alberto Cirio dovrebbe essere riconfermato Presidente del Consiglio Regionale per i prossimi 5 anni con un’ampia maggioranza: il candidato del Centrodestra, in quota Forza Italia, vincerebbe con il 50-54% delle preferenze, mentre tutti gli altri candidati Governatore non riuscirebbero neanche ad avvicinarsi alle stime previste per il Presidente uscente.

Gianna Pentenero – candidata di Pd, AVS, Stati Uniti d’Europa, lista Pentenero e Piemonte Ambientalista e Solidale – otterrebbe al massimo un 34-38% dei consensi, mentre la candidata del M5s Sarah Disabato non andrebbe oltre il 7-9% delle preferenze: da ultima Francesca Frediani, la candidata ex M5s e attivista no-Tav, con la lista Piemonte Popolare avrebbe un range di voti tra l’1,5% e il 3,5% dei consensi su base regionale.

SEGGI ELETTI CONSIGLIO REGIONALE PIEMONTE: COME FUNZIONA LEGGE ELETTORALE

Oltre alla riconferma di Cirio Presidente di Regione Piemonte, i risultati delle Elezioni Regionali 2024 serviranno a stabilire quale maggioranza e quali eletti siederanno nei 50 seggi a disposizione del prossimo Consiglio Regionale: la nuova legge elettorale in Piemonte prevede infatti 40 seggi eletti con sistema proporzionale, 10 con i il maggioritario tramite il “listino” delle singole coalizioni.

Se Cirio si confermerà Governatore con percentuali sopra il 60% (escluso però dagli exit poll), la maggioranza di Centrodestra avrà 32 seggi totali, mentre se il voto finale starà tra il 45 e il 60% ecco che il conteggio dei seggi scende a 30: se invece – ma tenderemmo ad escluderlo secondo le ultime proiezioni – Cirio dovesse andare sotto il 45%, la maggioranza in Consiglio a Torino sarà di “soli” 28 seggi controllati. Per quanto riguarda le opposizioni, non potranno comunque avere meno di 18 posti a sedere in Consiglio: per quanto riguarda i 40 seggi assegnati con sistema proporzionale, saranno suddivisi sulle liste circoscrizionali, ovvero 21 nella provincia di Torino, 5 per Cuneo, 4 per Alessandria, 3 per Novara, 2 per Asti, Biella e Vercelli, 1 per il Verbano Cusio Ossola.

