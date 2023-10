Risultati Elezioni Federali Svizzera 2023/ Diretta voto Parlamento: liste e maggioranza, cosa c’è da sapere

VERSO I RISULTATI DELLE ELEZIONI FEDERALI SVIZZERA 2023: TUTTO SUL VOTO DI OGGI

Oggi domenica 22 ottobre 2023 non è solo giornata di Elezioni in Italia (dalle Regionali in Trentino Alto Adige alle Suppletive a Monza fino alle Comunali di Foggia): appena oltre confine si tengono infatti le Elezioni Federali Svizzera 2023 per il rinnovo del Parlamento che guiderà il Paese elvetico nei prossimi 4 anni. Vengono eletti infatti oggi i 200 deputati del Consiglio Nazionale e 46 senatori del Consiglio degli Stati: il Parlamento in Svizzera ha diversi compiti federali sebbene poi molti poteri sono garantiti ai singoli 26 cantoni in cui è diviso il Paese.

Dopo una inusuale modalità di voto per il resto d’Europa – si vota infatti per le Elezioni Federali in Svizzera solo per tre ore, dalle ore 9 alle 12, in quanto il voto per posta nelle scorse settimane è stato ampiamente utilizzato – nel pomeriggio/sera di oggi si potranno avere i primi risultati sulla composizione del prossimo Parlamento di Berna: complessivamente sono circa 6.000 candidati in corsa per i 200 seggi del Consiglio nazionale (Camera bassa) e del Consiglio degli Stati (Camera alta, 46 membri, anche se in questo caso occorrerà attendere fine novembre dopo tutti gli eventuali ballottaggi). I cantoni dispongono di due seggi per l’elezione dei consiglieri agli Stati: fanno eccezione però Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Basilea Città, Basilea Campagna, Nidvaldo e Obvaldo che vengono considerati per il conteggio dei semicantoni e dunque dispongono di un solo seggio ciascuno.

ELEZIONI SVIZZERA, SI RINNOVA IL PARLAMENTO: COME FUNZIONA IL GOVERNO, QUALI I PARTITI

Va ricordato come nel Elezioni Federali Svizzera 2023 il legame con il futuro Governo non è direttamente conseguenza: al di là del fatto che molti poteri sono già in capo ai singoli Cantoni, il governo federale non viene sostenuto dai partiti che formano la maggioranza in Parlamento; esso invece nasce dalla cooperazione di tutte le liste maggiori. È consuetudine infatti che i 4 maggiori partiti votati si dividano i 7 ministri a disposizione del Governo federale: due ciascuno ai primi tre, uno al quarto. Nell’esecutivo uscente facevano parte l’Udc (Unione Democratica di Centro, conservatori di destra), il Partito Socialista Svizzero (Sp/Ps), Liberali Radicali (Fdp) e l’Alleanza di Centro (Die Mitte).

I sondaggi delle Elezioni Federali Svizzera 2023 dicono che l’Udc si appresta a raggiungere il 29-30% delle preferenze confermandosi primo movimento per distacco in tutti i Cantoni: al secondo posto molto staccati i socialisti, davanti ai Liberali e al Centro. In difficoltà i Verdi protagonisti dell’exploit nelle Elezioni Federali 2019, mentre con poche chances di plurimi seggi restano il Partito verde liberale della Svizzera (Pvl), il Partito evangelico svizzero (Pe), il Partito del lavoro (Pdl), Solidarites (Sol), Unione democratica federale (Udf), Lega dei ticinesi (Lega), Partito liberale svizzero (Pls). I risultati saranno disponibili a questa piattaforma ufficiale già oggi per il Consiglio Nazionale mentre per il Consiglio degli Stati gli esiti saranno noti solo a fine novembre. Immigrazione, sfollati dall’Ucraina, assicurazioni sanitarie e questioni bancarie (specie dopo il crollo di Credit Suisse, ndr) sono i temi andati per la maggiore in campagna elettorale, sebbene di norma le Elezioni federali non siano al centro del dibattito pubblico mediatico: l’affluenza generale infatti è sempre piuttosto bassa al di sotto del 50% degli aventi diritto.

