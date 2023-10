DIRETTA ELEZIONI SUPPLETIVE MONZA BRIANZA 2023/ Risultati seggio Senato Lombardia 06: affluenza e candidati

GLI ULTIMI APPELLI AL VOTO ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE MONZA 2023

In attesa dei primi risultati dell’affluenza alle Elezioni Suppletive per il Senato in tutta Monza e Brianza, i principali candidati a sostituire il seggio “Lombardia 06” che fu di Silvio Berlusconi hanno chiuso venerdì la campagna elettorale lanciando i loro ultimi appelli al voto. Per il candidato di Sud con Nord Cateno De Luca non serve altro che «Andare a votare e scegliete la persona che ritenete all’altezza di imprimere una “Marcia in più” alla Brianza!».

Il candidato favorito della vigilia, in quota Centrodestra, Adriano Galliani il lavoro fatto è stato lungo e molto importante «per la Brianza e per tutta l’Italia»; per questo, conclude, oggi e domani al voto «scendiamo in campo insieme. Forza Monza, forza Brianza, Forza Italia!». Da ultimo, il candidato radicale del Centrosinistra Marco Cappato non disdegna un’ultima frecciatina al rivale Presidente del Monza calcio: «È giunta l’ora del voto. Questi mesi di campagna elettorale sono stati una splendida occasione per raccontare la mia storia e confrontarci (con chi non si è sottratto) su proposte e obiettivi.

DIRETTA ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO 2023, MONZA E BRIANZA: QUANDO SI VOTA, AFFLUENZA E INFO RISULTATI

Urne aperte in tutta la Brianza oggi e domani per le Elezioni Suppletive Senato Monza 2023, le votazioni per eleggere il nuovo seggio nel collegio Lombardia 06: oggi domenica 22 ottobre e domani, lunedì 23 ottobre, le urne di tutta la Provincia di Monza e della Brianza sono chiamati a scegliere il nome di chi a Palazzo Madama prenderà il posto che fu fino allo scorso 12 giugno di Silvio Berlusconi, il compianto leader di Forza Italia e Presidente del Monza Calcio scomparso proprio ad inizio estate scorsa.

Sono 8 in tutto i candidati per il seggio monzese che potranno essere votati nelle due finestre di tempo disponibili in queste Elezioni Suppletive per il Senato: si vota infatti oggi domenica 22 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 23 ottobre dalle ore 7 alle ore 15. Lo spoglio con tutti i risultati definitivi sulle Suppletive Monza 2023 inizierà appena dopo la chiusura delle urne lunedì pomeriggio: prevista la fine dello scrutinio nel tardo pomeriggio/sera già di domani. In un unico election day con le Regionali del Trentino Alto Adige e le Comunali a Foggia, le Elezioni Suppletive per Monza vedono in primo piano la sfida tra Adriano Galliani e Marco Cappato, due figure politiche ma non solo che hanno acceso le curiosità di una campagna elettorale vissuta tanto a livello locale (giustamente, visto che si vota nella sola provincia di MB). Durante la due giorni di votazioni saranno disponibili i risultati parziali dell’affluenza alle urne: previsti aggiornamenti attorno alle ore 12, 19 e 23 per l primo giorno di Suppletive, dopo la chiusura delle urne alle 15 di lunedì con l’affluenza finale.

CHI SONO I CANDIDATI DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE PER IL SENATO A MONZA 2023: GALLIANI VS CAPPATO E NON SOLO…

La sfida principale delle Elezioni Suppletive Monza 2023 per il Senato resta quella tra Adriano Galliani e Marco Cappato, i candidati al seggio Collegio Lombardia 06 per sostituire l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: Centrodestra contro Centrosinistra, entrambe le coalizioni “compatte” con l’accordo in extremis raggiunto dal tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni con i leader di Pd, M5s e centristi (rispettivamente, Schlein, Conte e Calenda). Possibile outsider è soprattutto Cateno De Luca, candidato per la lista Sud con Nord e mina “impazzita” pronta a rosicchiare preferenze tanto a destra quanto a sinistra. Non ci sarà il generale Roberto Vannacci, che ha rifiutato l’offerta di Forza Nuova di candidarsi. Ecco qui di seguito chi sono gli 8 candidati ad entrare in Senato per le Elezioni Suppletive Monza 2023:

– Adriano Galliani, centrodestra (Presidente del Monza Calcio, ex ad del Milan, già parlamentare in FI): Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati

– Marco Cappato, centrosinistra (ex Radicali, in Associazione Coscioni e impegnato per la battaglia pro-eutanasia): Pd, M5S, Azione, Possibile, Più Europa, Radicali Italiani, Verdi e Sinistra Italiana, Libdem, Socialisti e Volt

– Cateno De Luca, centro (ex sindaco di Messina): Sud con Nord

– Andrea Brenna (segretario nazionale de il Popolo della Famiglia, vicesindaco di Grandate): Democrazia e Sussidiarietà

– Giovanna Capelli, sinistra (ex senatrice per Rifondazione Comunista): Unione Popolare-de Magistris

– Domenico Di Modugno, sinistra (anti capitalista e lavoratore autonomo): Partito Comunista Italiano-PCI

– Daniele Giovanardi, sinistra (fratello dell’ex Ministro in Udc): Democrazia Sovrana e Popolare

– Lillo Massimiliano Musso, indipendente (novax e sovranista): Forza del Popolo

COME SI VOTA ALLE SUPPLETIVE SENATO 2023: LA SCHEDA PER MONZA E BRIANZA

Dalle ore 7 di oggi fino alle 15 di domani ci sarà tempo per gli elettori di tutta la provincia di Monza e Brianza di esercitare il proprio diritto di voto per le Elezioni Suppletive Senato 2023: si vota nel collegio uninominale 06 Lombardia, quello appunto che coincide interamente con la provincia di Monza e della Brianza. Chiamati ai seggi per votare uno degli 8 candidati a succedere a Silvio Berlusconi al Senato, tutti i cittadini dei 55 comuni nella provincia di Monza e Brianza: va ricordato, prima di capire come si vota alle Suppletive in termini pratici, che per le Elezioni Suppletive Monza 2023, non si applicano per gli elettori Aire, residenti all’estero, le modalità di voto per corrispondenza. Per poter votare i cittadini monzesi residenti all’estero hanno dovuto recarsi in Italia nella sezione di appartenenza con la tessera elettorale e un documento d’identità valido.

Per quanto riguarda le regole su come si vota alle urne, resta da sapere che la scheda elettorale presente alle urne sarà molto simile a quella ricevuta dai cittadini della Brianza nelle ultime Elezioni Politiche 2022 al collegio uninominale. Si può votare indicando una sola preferenza, barrando con una X il nome del candidato: essendo un collegio uninominale a sistema maggioritario, verrà eletto senatore il candidato che riceverà anche un solo voto in più rispetto agli altri avversari. Non è previsto dunque alcun voto disgiunto né tantomeno un ballottaggio. Sono infine ammessi al voto domiciliare tutti gli elettori di Monza e Brianza che hanno «gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano», oppure sono «affetti da gravissime infermità, per i quali risulti impossibile l’allontanamento dall’abitazione anche con l’ausilio del trasporto pubblico organizzato dal Comune, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale». Gli interessati dovevano inviare la richiesta all’ufficio Elettorale entro il 2 ottobre 2023.











