Risultati Elezioni Legislative Francia 2024, diretta/ Candidati, sondaggi, come si vota: Bardella vs Macron

URNE APERTE IN FRANCIA PER LE ELEZIONI LEGISLATIVE: DOVE, QUANDO E PERCHÈ SI VOTA, LA DIRETTA VERSO I RISULTATI

Urne aperte in tutta la Francia per le Elezioni Legislative 2024, convocate in forma anticipata dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron dopo il tonfo clamoroso dei centristi alle recenti Europee: dalle ore 8 alle 18 (fino alle 20 in alcuni seggi) oggi 30 giugno 2024 si rinnova l’Assemblea Nazionale, con data già fissata per il ballottaggio domenica 7 luglio prossima per i candidati più votati nei singoli collegi elettorali.

Quasi 50 milioni di elettori in tutta Francia sono chiamati a rinnovare i seggi in Parlamento, Elezioni dunque diverse da quelle Presidenziali (in programma nel lontano 2027): il blocco di centro del Presidente Macron con il candidato e Premier uscente Gabriel Attal; il blocco di destra di Marine Le Pen con il candidato Jordan Bardella; il blocco di sinistra con l’unione dei movimenti radicali attorno a Melenchon. Su questi tre blocchi si formeranno la maggiorare dei parlamentari in grado di formare un nuovo Governo a Parigi: la diretta con tutti i risultati delle Elezioni Legislative Francia 2024 inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, con i primi exit poll che già daranno un’importante indicazione su quale orizzonte si aprirà con i ballottaggi tra una settimana. Per introdursi al voto ecco qui sotto una rapida guida sul perché e come si è arrivati a questo voto, sui principali candidati con gli ultimi sondaggi e sul sistema elettorale previsto per le Elezioni Francia 2024 sull’Assemblea Nazionale.

CANDIDATI E SONDAGGI RISULTATI ELEZIONI FRANCIA 2024: LA SFIDA BARDELLA-ATTAL-MELENCHON

Partiamo innanzitutto dai protagonisti di queste Elezioni Legislative Francia 2024, ovvero i partiti e i principali candidati al ruolo di Primo Ministro: essendo una Repubblica Presidenziale, molti dei poteri (in politica estera e difesa, ad esempio) sono in capo all’Eliseo di Emmanuel Macron, mentre il Capo del Governo viene nominato direttamente nelle urne e dunque può anche rappresentare una componente politica diversa da quella del Presidente. Ai nastri di partenza per queste Legislative anticipate ecco dunque i tre blocchi principali che si sfideranno per la guida dei 289 seggi “minimi” per avere la maggioranza nell’Assemblea Nazionale:

– Ensemble: la coalizione centrista nclude Reinassance di Emmanuel Macron, Modem di François Bayrou e l’Horizons dell’ex Premier Eduard Philippe. Il candidato Premier è l’attuale macroniano Gabriel Attal

– Rassemblement National: il partito di Marine Le Pen guida la destra francese, siglando accordi locali in alcuni collegi con i Repubblicani di Eric Ciotti e i transfughi di Reconquête di Zemmour, in particolare con la nipote di Marine, Marion Marechal. Il candidato Premier è il giovane Jordan Bardella, fresco campione di preferenze alle Elezioni Europee

– Nuoveau Front Popolar (Nuovo Fronte Popolare): la coalizione della sinistra francese contiene La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, il Partito Socialista di Glucksmann, Place Publique, i Verdi e il Partito Comunista. Filo palestinesi, contrari alla NATO e russo-fili, all’interno diverse le divisioni sui temi di politica estera con Melenchon che non viene del tutto sostenuto in tutto il programma dai socialisti più moderati.

Per quanto riguarda gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni Legislative Francia 2024 – visto che da loro è possibile raccogliere intenzioni di voto anche a ridosso della tornata elettorale – la vittoria schiacciante dell’RN alle Europee 2024 si ripercuote contro Macron che rischia di rimanere fuori da molti ballottaggi “schiacciato” dai due fronti di destra e sinistra. Secondo un recente sondaggio di IFOP per LCI, Le Figaro e Sud Radio dello scorso 23 giugno, Le Pen con Bardella avrebbe il 35,5% dei consensi in tutta la Francia, mentre il cartello presidenziale di “Ensemble” non andrebbe oltre il 21%, battuto dal NVP (con LFi, PCF, PS e Las Ecologistes) di Melenchon che è salito fino al 29% al grido di “abbasso le destre”. I gollisti Repubblicani dopo la frattura interna per la scelta del leader Ciotti di stringere patto elettorale con Bardella sono calati al 7% anche se in molti collegi vanno con candidato unico lepenista e quindi potrebbero comunque giocare un ruolo importante per la formazione del Governo: chiudono i sondaggi sulle Legislative 2024 l’Estrema Sinistra sotto il 2% e Zemmour crollato fino all’1% dopo l’addio tumultuoso della nipote di Marine Le Pen.

COME SI VOTA PER L’ASSEMBLEA NAZIONALE: IL SISTEMA ELETTORALE IN FRANCIA E IL BALLOTTAGGIO

Capire come si vota in Francia per formare la nuova Alleanza Nazionale è questione alquanto complessa anche perché il sistema elettorale per le Elezioni Legislative è molto diverso dal nostro: per poter essere eletti al primo turno ed ottenere un seggio in Parlamento, il sistema francese prevede che il candidato debba ottenere la maggioranza assoluta e voti e almeno il 25% degli aventi diritto. Se così non avviene, si a a ballottaggio tra i candidati hanno superato la soglia di sbarramento del 12,5%. Se storicamente il secondo turno è a svantaggio delle coalizioni più “estreme”, la destra di Bardella e la sinistra di Melenchon puntano ad ottenere quanti più seggi possibili al primo turno per evitare il ritorno dei “centristi” nei ballottaggi delle Elezioni Legislative il 7 luglio 2024 prossimo.

L’Assemblea Nazionale, ovvero il principale organo legislativo di Francia, si rinnova con 577 membri totali: la camera bassa francese viene eletta con sistema uninominale maggioritario a doppio turno e perciò l’obiettivo di tutte le formazioni politiche è quello di ottenere con la propria coalizione almeno 289 seggi, la maggioranza assoluta per il controllo del Parlamento. Se nessuno ottiene tale risultato neanche dopo i ballottaggi, la maggioranza sarebbe sotto stallo in quello che sarebbe praticamente un inedito per la Francia

COME SI È ARRIVATI ALLE ELEZIONI E PERCHÈ È UN VOTO DECISIVO (NON SOLO PER MACRON)

Tra i vari scenari che si aprono dopo i risultati delle Elezioni legislative Francia 2024 tre sono quelli principali da tenere sotto stretta attenzione in quanto più probabili: un Governo a maggioranza di destra con Bardella Premier sarebbe il primo scenario ipotetico, se si confermassero i sondaggi attuali, il che non porterebbe però a dimissioni di Macron in quanto il Presidente dell’Eliseo non è eletto con fiducia dal Parlamento secondo la particolare legge elettorale francese. Di certo però l’Eliseo perderebbe gran parte della guida politica della nazione, confrontandosi e scontrandosi con la maggioranza parlamentare e portando una lunga “campagna elettorale” verso le Presidenziali del 2027.

Il secondo scenario prevede un parlamento senza maggioranza con Bardella che potrebbe comunque divenire Premier ma cercando di stringere accordi con altre forze politiche: difficile però che sia a sinistra che al centro si possano trovare seggi per allargare il cordone di RN. A quel punto scatterebbe allora il terzo scenario, inedito per la Francia ma molto noto per l’Italia: Governo tecnico, o di unità nazionale, con cristallizzate le posizioni delle tre coalizioni e figure “esterne” chiamate da Macron a gestire l’impasse nazionale. Da Lagarde a Trichet fino ad altre “riserve” della Repubblica potrebbero divenire Premier con un Governo a dimensione ridotta e un programma atto ad approvare solo le leggi principali, lanciando nuove Elezioni in breve tempo. È insomma molto complesso il voto che si apre oggi in tutta Francia per le Elezioni Legislative, con echi decisivi anche nella formazione della prossima Commissione Europea, dove il Renew di Macron gioca un ruolo decisivo nella maggioranza Von der Leyen e dove potrebbe anche perdere prestigio e potere con conseguenze nefaste per il prossimo Governo europeo che va ad eleggersi nei prossimi mesi. Ricordiamo infatti che le Elezioni anticipate dopo lo scioglimento del Parlamento sono state decise (con grandi polemiche anche dal suo stesso partito) dal Presidente Emmanuel Macron poche ore dopo i risultati giunti in diretta da Bruxelles per le Europee 2024: la vittoria di Le Pen e Bardella che doppiano di fatto i partiti di Governo hanno portato al voto anticipato e agli scenari incerti di questi giorni; qui vi abbiamo spiegato quale potrebbe essere il vero intento di Macron e che strategia vi sarebbe dietro nel tentativo di contrastare sul lungo periodo l’ascesa del Rassemblement National.











