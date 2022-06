Eletti Genova 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE GENOVA: RISULTATI ELEZIONI 2022

Sono stati un trionfo per il Centrodestra e per il sindaco rieletto Marco Bucci i risultati giunti ieri dalle Elezioni Comunali 2022: al primo turno il candidato e sindaco uscente è riuscito a vincere la concorrenza del Centrosinistra assicurandosi la maggioranza nel nuovo Consiglio Comunale 2022-2027. Con la vittoria al primo turno sono dunque già disponibili i numeri esatti dei seggi eletti, con tanto di preferenze e di ipotesi “concrete” sui prossimi consiglieri eletti in Consiglio (in attesa della conferma della Prefettura già nelle prossime settimane, valutando eventuali ritiri, ricorsi etc…).

FdI, lista eletti Monza 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

Grazie al 55.49% ottenuto dal sindaco Marco Bucci, i seggi per la maggioranza di Centrodestra saranno 24, mentre i restanti 14 andranno al Centrosinistra: 0 invece per tutti gli altri candidati e liste, ad eccezione del candidato sindaco ex M5s Mattia Crucioli che ottiene l’ultimo posto di consigliere disponibile. I 24 seggi eletti per il Centrodestra vengono così divisi tra le singole liste a sostegno: 9 seggi lista VinceGenova-Bucci sindaco (19,06% nei risultati), 4 FdI (9,33%), 4 Liguria al Centro-Toti (9,17%), 3 Lega (6,76%), 2 Genova Domani (4,70%), 1 Forza Italia (3,85%), 1 Udc (1,97%). I 14 del Centrosinistra invece così ripartiti, oltre al candidato Ariel Dello Strologo: 9 Pd (20,95%), 2 Genova Civica (6,31%), 2 Europa Verde (5,18%), 1 M5s (4,4%). Risultati spoglio Genova – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

Eletti Palermo 2022, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

CONSIGLIERI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI GENOVA 2022: I POSSIBILI NOMI

In attesa dell’ufficialità di tutti i nuovi eletti nel nuovo Consiglio Comunale di Genova, proviamo a ragionare – in base alle preferenze ottenute dalle singole liste – su quali candidati consiglieri hanno al momento buonissime possibilità di venire eletti per i prossimi 5 anni tra maggioranza e opposizione. I risultati delle Elezioni Comunali Genova 2022 hanno visto l’exploit della Lista Bucci che potrà contare su 9 seggi, così come il Pd all’opposizione ottiene la maggior parte dei Consiglieri. Qui di seguito i possibili nuovi consiglieri eletti (in quanto i più votati delle rispettive live), in attesa della “bollinatura” che arriverà solo nelle prossime settimane:

Forza Italia lista eletti Taranto 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi

Maggioranza con Bucci sindaco

– 9 seggi Vince Genova: Pietro Piciocchi (1029 voti), Matteo Campora (863), Paolo Gozzi (753), Mauro Avvenente (562), Davide Falteri detto Faltieri (477), Arianna Viscogliosi (462), Carmelo Cassibba (447), Lorenza Rosso (437), Elena Manara

– 4 seggi FdI: Antonino Gambino (735), Alessandra Bianchi (617), Valeriano Valcalebre (597), Francesco De Benedictis (491)

– 4 seggi Liguria al Centro-Toti: Nicholas Gandolfo (647), Francesco Maresca (613), Marta Brusoni (517), Federica Cavalleri (507)

– 3 seggi Lega: Paola Bordilli (713), Francesca Corso (505), Alessio Bevilacqua (413)

– 2 seggi Genova Domani: Lorenzo Pasi (172), Federico Barbieri (171)

– 1 seggio Forza Italia: Mario Mascia (547)

– 1 seggio Udc: Daniele Pin (83)

Opposizione con Dello Strologo consigliere

– 9 seggi Pd: Cristina Lodi (2277), Simone D’Angelo (1998), Rita Bruzzone (1160), Claudio Villa (1076), Alberto Pandolfo (917), Davide Patrone (756), Moncai Russo (579), Donatella Alfonso (534), Giovanni Crivello (501)

– 2 seggi Genova Civica: Maria Josè Bruccoleri (766), Stefano Amore (501)

– 2 seggi Europa Verde: Filippo Bruzzone (843), Francesca Ghio (502)

– 1 seggio M5s: Luca Pirondini (366)

Altri consiglieri: Mattia Crucioli











© RIPRODUZIONE RISERVATA