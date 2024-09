RISULTATI ELEZIONI PROVINCIALI 2024: ELETTI 7 PRESIDENTI

Urne chiuse alle ore 20 in 40 province e i Risultati Elezioni Provinciali 2024 rivelano chi sono i 7 presidenti provinciali eletti. Gli esiti parziali mostrano che il centrodestra ha vinto a Ferrara, il centrosinistra ha mantenuto Lucca, Matera, Siena, Cremona e Parma. Stando a quanto riportato da Ultim’ora, c’è stato un ribaltone a Piacenza, con il centrodestra che ha perso 3 consiglieri e non ha più la maggioranza, quindi il parlamentino è diviso a metà, con 5 consiglieri al centrodestra e 5 al centrosinistra.

Per quanto riguarda quella di Matera, ha vinto il candidato di centrosinistra Francesco Mancini, che è il sindaco di Pomarico e ha vinto con 182 voti contro 169 di Giuseppe Arturo De Filippo, che guida la città di Calciano. Per quanto riguarda la Provincia di Siena, è stata “promossa” Agnese Carletti del centrosinistra, che era vicepresidente uscente: la sindaca di San Casciano dei Bagni ha ottenuto il 65% superando il sindaco di Monticiano, Alessio Serragli.

Il centrosinistra ha vinto anche a Parma, con Alessandro Fadda di Torrile che ha vinto con il 54,8% contro Nicola Cesari di Sorbolo Mezzani. Trionfo del centrosinistra anche a Lucca, con Marcello Pierucci di Camaiore, che ha superato Mario Pardini col 55%. Il nuovo presidente della Provincia di Ferrara è Daniele Garuti di Poggio Renatico grazie ai 175 voti ottenuti. Stando a quanto riportato da Ultim’ora, Roberto Mariani è stato eletto presidente della provincia di Cremona., quindi ha vinto il centrosinistra.

RISULTATI ELEZIONI PROVINCIALI 2024, DOVE SI È VOTATO?

Le urne sono state aperte il 29 settembre per le Elezioni Provinciali 2024, nello specifico si è votato per avere 7 nuovi presidenti di Provincia, per rinnovare 41 consigli e per eleggere 486 consiglieri provinciali. Per quanto riguarda questi ultimi, hanno votato quasi 40mila sindaci e consiglieri comunali di 3.172 Comuni, in base a quanto previsto dalla legge, che prevede che debbano votare per conto dei cittadini che rappresentano.

Le Elezioni Provinciali 2024 si sono tenute in un solo turno nei seggi aperti tra le ore 8 e le 20. Per quanto riguarda la nomina dei presidenti provinciali, la cui carica dura quattro anni, le città coinvolte sono state Parma, Siena, Matera, Lucca, Ferrara, Alessandria e Cremona.

Se per l’elezione dei presidenti di Provincia in lizza finiscono i sindaci dei Comuni della stessa, per quanto riguarda i Consigli, gli aspiranti consiglieri provinciali sono i sindaci e i consiglieri comunali.