COME SI VOTA ELEZIONI CALABRIA 2020/ Domani Regionali: no voto disgiunto e…

Come si vota alle elezioni regionali Calabria 2020? Per quanto l’attenzione dei media nazionali sia concentrata per larga parte su quanto avviene in Emilia-Romagna, anche la regione del Sud Italia è chiamata alle urne domenica 26 gennaio per scegliere il proprio futuro politico. A contendersi la poltrona di governatore lasciata libera da Gerardo Mario Oliverio saranno 4 candidati: Jole Santelli di Forza Italia capeggia la coalizione di centrodestra; Pippo Callipo è invece il leader della coalizione di centrosinistra; Francesco Aiello guida il MoVimento 5 Stelle, che ha scelto come in Emilia-Romagna di correre in solitaria senza allearsi con il centrosinistra. E poi c’è Carlo Tansi, candidato indipendente sostenuto da liste civiche senza appartenenze ai partiti tradizionali. Si vota in un’unica giornata, con i seggi che resteranno aperti dalle 7 alle 23.

COME SI VOTA ELEZIONI CALABRIA 2020: IL SISTEMA DI VOTO

Alle elezioni regionali Calabria 2020, per la seconda volta, si vota con la legge elettorale approvata dal consiglio regionale calabrese l’11 settembre 2014. Secondo la suddetta legge regionale, di impianto proporzionale, non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato ad una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intero territorio regionale, almeno il 4 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza è del 55%. Le circoscrizioni elettorali sono tre: Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Cosenza, Reggio Calabria. I consiglieri da eleggere in totale sono 30: di questi, 24 saranno ripartiti in maniera proporzionale nelle tre circoscrizioni, gli altri 6 saranno assegnati alle liste che appoggiano il candidato vincitore ma, se queste nel totale dovessero superare il 50 per cento, il premio di maggioranza sarà dimezzato a 3 seggi.

COME SI VOTA ELEZIONI CALABRIA: NO AL VOTO DISGIUNTO

A differenza di quanto accade in Emilia-Romagna, dove le elezioni regionali potrebbero essere decise dal voto disgiunto, in Calabria i cittadini non avranno l’opportunità di assegnare la propria preferenza ad un candidato consigliere non associato al governatore. Lo stesso discorso vale per la lista: barrare un determinato simbolo e poi il rettangolo di un governatore non sostenuto dalla stessa lista renderà la scheda nulla. Come si vota allora? Le opzioni sono tre: la prima, si può votare tracciando un segno solo sul nome di un candidato alla carica di governatore; la seconda opzione prevede di tracciare un segno su un candidato e sul simbolo di una delle liste ad esso collegate; la terza opzione consente di tracciare solo tracciando il segno sul simbolo di una lista: il voto andrà direttamente al candidato presidente. Altra differenza sostanziale rispetto a quanto accade in Emilia-Romagna è quella legata al sistema delle preferenze: il Consiglio regionale di recente ha bocciato una riforma della legge elettorale che prevedeva l’introduzione della doppia preferenza di genere. In questo caso, dunque, i calabresi potranno esprimere una sola preferenza.





