Risultati Swing States, diretta Elezioni Usa/ Biden vs Trump: chi vince Stati chiave

Gli ultimi giorni di campagna elettorale prima della infinta notte di Elezioni Presidenziali Usa 2020 aveva visto un forte timore in Joe Biden e nei Democratici per la potenziale rimonta di Donald Trump nei cosiddetti “Swing States”, gli stati in ‘bilico’ che storicamente non presentano connotazioni ‘prevedibili’ nei risultati finali tra Repubblicani e Democratici nella corsa alla Casa Bianca. Mai come nelle Elezioni 2020 questa lista di “purple states” (dal colore viola, il misto di Blu-Dem e Rosso-Gop) si è allargata portando la sfida ora degli scrutini a livelli forse decisivi: Ohio, Florida, Pennsylvania, North Carolina e Colorado, ma anche Iowa, Virginia, Nevada, Georgia e Arizona fino allo stesso tradizionalmente repubblicano Texas che viveva alla vigilia del voto un distacco non enorme tra Donald Trump e Joe Biden. Ebbene, tutte queste realtà – con le loro diversissime regole per lo scrutinio dei risultati elettorali – potrebbero dare la vittoria all’uno o all’altro candidato, tenendo la “contesa” delle Presidenziali 2020 aperta anche molto più in là della consueta giornata post-voto del mercoledì.

QUALI SONO GLI STATI IN “BILICO”

Con 29 grandi elettori in palio, la Florida è forse lo Stato più ambito tra gli “swing” delle Elezioni 2020 per la Casa Bianca: le ultime 11 Elezioni Usa 2020 che per 7 volte sono andate ai Repubblicani (l’ultima con Trump nel 2016, ma con solo il 2% dei voti in più) e le restanti ai Democratici, oggi dati in realtà lievemente favoriti secondo gli ultimi sondaggi. 20 grandi elettori per la Pennsylvania che è swing state in pratica da sempre: la tradizione dei Dem è stata interrotta negli ultimi 30 anni prima da Bush e poi proprio da Trump nel 2016; l’Ohio invece assegna 18 grandi elettori ed è uno degli stati più ambiti dai partiti. I favori vanno per Trump (58% per i dati NateSilver) vista la maggioranza di popolazione bianca e anziana, anche se possibile “ostacolo” potrebbe essere la campagna anti-Trump fatta dal governatore dell’Ohio John Kasich: North Carolina, Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin e Iowa sono le altre realtà dove la sfida tra Biden e Trump è tutt’altro che già “scritta” e dove tra l’altro le diverse modalità di conteggio delle schede potrebbe generare diversi giorni di attesa prima dei risultati definitivi. Arizona, Georgia, Minnesota e Nevada scrutinano gli “early voting” il giorno dell’arrivo delle schede; Florida, Iowa, Michigan, New Hampshire, North Carolina, Ohio nei giorni prima del 3 novembre; Pennsylvania e Wisconsin conteranno i voti anticipati per posta oggi assieme agli elettori “canonici” che si sono presentati al voto stanotte.

GLI ULTIMI SONDAGGI NEGLI SWING STATES

I 7 punti “nazionali” di vantaggio di Joe Biden su Donald Trump, visto i precedenti del 2016 e visto il complesso sistema di voto americano non danno ancora la piena certezza ai Democratici di esultare per aver riconquistato la Casa Bianca. Gli ultimi sondaggi prima delle Elezioni vedevano proprio negli swing state le situazioni – come da copione – più imprevedibili: secondo il dato New York Times/Siena College Biden era avanti rispetto a Trump in 4 Stati chiave, ovvero Arizona (+6), Florida (+3), Pennsylvania (+6) e Wisconsin (+11). Secondo però il sondaggio Wp/Abc è la stessa Florida ad essere invece nelle mani di Trump con un vantaggio superare al 2%. Gli ultimi comizi in Iowa – dove il vantaggio dei Repubblicani è salito del 7% solo due giorni fa – e in Pennsylvania hanno tentato proprio il recupero in extremis del Presidente uscente, mentre Florida e Arizona rimarranno probabilmente fino all’ultimo conteggio una vera e propria incognita sull’esito finale. Secondo gli analisti esperti americani, se Biden dovesse aggiudicarsi due Stati del Midwest e la Florida potrebbe dire di avere la vittoria quasi scontata, mentre se Trump riuscisse a confermarsi in Texas (dove è avanti come da tradizione ma solo di due punti nei sondaggi) e in Pennsylvania allora il “ribaltone” potrebbe davvero avvenire.



