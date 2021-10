Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol 3^ giornata (21 ottobre)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO LAZIO E NAPOLI!

I risultati Europa League tornano protagonisti questa sera, giovedì 21 ottobre, perché ci attende una serata ricchissima di calcio con la terza giornata della fase a gironi della Uefa Europa League 2021-2022, che a dire il vero ha già visto un paio di anticipi, uno a testa martedì e mercoledì, ma naturalmente entrerà nel vivo oggi, con altri 14 incontri comprese le partite di Lazio e Napoli, che sono le due italiane coinvolte in questa Europa League.

Andiamo allora senza indugio a ricordare quali sono gli appuntamenti di oggi con i risultati di Europa League, cominciando dai gironi delle italiane. Il gruppo C ha già vissuto ieri Spartak Mosca Leicester, dunque ci resta naturalmente da ricordare che alle ore 21.00 ci sarà Napoli Legia Varsavia, con gli azzurri a caccia del riscatto per l’inattesa sconfitta contro i russi tre settimane fa. Il girone E invece scenderà in campo già alle ore 18.45, quando seguiremo Lazio Olympique Marsiglia e Lokomotiv Mosca Galatasaray, con i capitolini a caccia del secondo successo consecutivo dopo quello contro i russi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Parliamo però naturalmente anche degli altri gironi per avere idea di quello che ci attenderà nei risultati Europa League oggi. Andiamo in ordine cronologico e allora ricordiamo innanzitutto i gruppi delle ore 18.45, quando avremo Ludogorets Sporting Braga e Midtjylland Stella Rossa per il girone F, Betis Siviglia Bayer Leverkusen per il girone G che ha già vissuto l’anticipo di Celtic Ferencvaros, infine nel girone H si giocheranno Rapid Vienna Dinamo Zagabria e West Ham Genk.

Passiamo poi alla fascia di prima serata, dunque agli altri gironi che saranno protagonisti alle ore 21.00. Avremo dunque nel girone A Sparta Praga Lione e Rangers Brondby, nel girone B Sturm Graz Real Sociedad e Psv Eindhoven Monaco ed infine nel girone D Fenerbahce Anversa ed Eintracht Francoforte Olympiakos, per un giovedì davvero emozionante in ogni angolo di Europa.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, TERZA GIORNATA: ORARI E CLASSIFICHE

GIRONE A

Ore 21.00

Sparta Praga Lione

Rangers Brondby

CLASSIFICA: Lione 6; Sparta Praga 4; Brondby 1; Rangers 0.

GIRONE B

Ore 21.00

Sturm Graz Real Sociedad

Psv Eindhoven Monaco

CLASSIFICA: Psv Eindhoven, Monaco 4; Real Sociedad 2; Sturm Graz 0.

GIRONE C

Ore 21.00



Napoli Legia Varsavia

CLASSIFICA: Legia Varsavia 6; Spartak Mosca 3; Napoli, Leicester 1.

GIRONE D

Ore 21.00



Fenerbahce Anversa

Eintracht Francoforte Olympiakos

CLASSIFICA: Olympiakos 6; Eintracht Francoforte 4; Fenerbahce 1; Anversa 0.

GIRONE E

Ore 18.45

Lazio Olympique Marsiglia

Lokomotiv Mosca Galatasaray

CLASSIFICA: Galatasaray 4; Lazio 3; Olympique Marsiglia 2; Lokomotiv Mosca 1.

GIRONE F

Ore 18.45

Ludogorets Sporting Braga

Midtjylland Stella Rossa

CLASSIFICA: Stella Rossa 6; Sporting Braga 3; Ludogorets, Midtjylland 1.

GIRONE G

Ore 18.45

Betis Siviglia Bayer Leverkusen

CLASSIFICA: Bayer Leverkusen, Betis Siviglia 6; Ferencvaros, Celtic 0.

GIRONE H

Ore 18.45

Rapid Vienna Dinamo Zagabria

West Ham Genk

CLASSIFICA: West Ham 6; Dinamo Zagabria, Genk 3; Rapid Vienna 0.



