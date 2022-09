Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score, 1^ giornata

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO LAZIO E ROMA

I risultati Europa League oggi, giovedì 8 settembre 2022, tornano al centro dell’attenzione, dal momento che nelle prossime ore ci attendono tutte le partite della prima giornata della fase a gironi della Uefa Europa League 2022-2023 e quindi, dopo la fase dei preliminari estivi, comincerà la vera e propria caccia al trono dell’Eintracht Francoforte, vincitore della scorsa edizione. Una caccia che coinvolgerà anche Lazio e Roma, dal momento che le due squadre capitoline saranno le due rappresentanti italiane in Europa League quest’anno.

Allora, in primo piano per i risultati Europa League di oggi, possiamo mettere il girone C dei giallorossi, che ci proporrà alle ore 18.45 le due partite Ludogorets Roma e HJK Helsinki Betis Siviglia, con debutto quindi in Bulgaria per i giallorossi di José Mourinho e poi anche il girone F, che è quello dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Qui ci attendono alle ore 21.00 Lazio Feyenoord e Sturm Graz Midtjylland, è certamente curioso notare che la Lazio affronterà nella prima giornata gli olandesi che a maggio hanno perso contro la Roma la finale di Conference League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTE LE PARTITE DI OGGI

Proseguiamo allora la presentazione dei risultati Europa League indicando quali saranno tutte le partite di oggi. I primi quattro gruppi saranno quelli collocati nella fascia oraria delle ore 18.45, oltre al gruppo della Roma vedremo in azione il girone A con Zurigo Arsenal e Psv Eindhoven Bodø/Glimt, mentre nel girone B le due partite di oggi saranno AEK Larnaca Rennes e Fenerbahce Dinamo Kiev, infine il girone D ci proporrà Malmoe Sporting Braga e Union Berlino Union Saint-Gilloise.

Si passa poi alla fascia di prima serata delle ore 21.00, che comprende anche il già citato gruppo della Lazio per i risultati Europa League. Dobbiamo poi ricordare il girone E, che comprenderà Manchester United Real Sociedad e Omonia Nicosia Sheriff Tiraspol, poi il girone G nel quale oggi assisteremo a Nantes Olympiakos e Friburgo Qarabag, infine per il girone H potremo seguire in prima serata anche Stella Rossa Monaco e Ferencvaros Trabzonspor.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, 1^ GIORNATA

GIRONE A

ore 18.45

Zurigo Arsenal

Psv Eindhoven Bodø/Glimt

GIRONE B

ore 18.45

AEK Larnaca Rennes

Fenerbahce Dinamo Kiev

GIRONE C

ore 18.45

Ludogorets Roma

HJK Helsinki Betis Siviglia

GIRONE D

ore 18.45

Malmoe Sporting Braga

Union Berlino Union Saint-Gilloise

GIRONE E

ore 21.00

Manchester United Real Sociedad

Omonia Nicosia Sheriff Tiraspol

GIRONE F

ore 21.00

Lazio Feyenoord

Sturm Graz Midtjylland

GIRONE G

ore 18.45

Nantes Olympiakos

Friburgo Qarabag

GIRONE H

ore 21.00

Stella Rossa Monaco

Ferencvaros Trabzonspor











