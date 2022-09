Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score, 2^ giornata gironi

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TORNANO LAZIO E ROMA!

Con i risultati di Europa League siamo pronti a tuffarci nello scenario della seconda giornata dei gironi: giovedì 15 settembre si giocano dunque 15 partite (Arsenal Psv è stata rinviata), come sempre divise equamente tra le 18:45 e le 21:00 come orari del calcio d’inizio. Nella prima fascia assisteremo oggi a Midtjylland Lazio per il gruppo F, mentre in serata ci sposteremo allo stadio Olimpico dove andrà in scena Roma HJK Helsinki per il gruppo C. Le due capitoline partono da risultati di Europa League opposti: se i biancocelesti hanno battuto il Feyenoord, finalista della scorsa Conference League proprio contro la Roma, i giallorossi sono caduti in Bulgaria contro il Ludogorets.

José Mourinho ha ora quella che dovrebbe essere la partita più abbordabile del girone, e sa di non poterla sbagliare perché poi la doppia sfida contro il Betis dovrà essere quella che deciderà la prima posizione in classifica e dunque la possibilità di evitare il playoff; per la Lazio trasferta che può nascondere qualche insidia, ma tutto sommato gli uomini di Maurizio Sarri partono nettamente favoriti. Vedremo cosa succederà tra poche ore con i risultati di Europa League, adesso prendiamoci un po’ di tempo per analizzare nel migliore dei modi la serata internazionale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Sarà interessante scoprire come cambieranno le classifiche dei gironi dopo i risultati di Europa League di oggi. Non solo Lazio e Roma come motivi di interesse: nel corso degli anni questa competizione è riuscita ad aumentare il suo livello e, anche se il vero quadro della situazione lo scopriremo a dicembre con la “retrocessione” delle squadre in arrivo dalla Champions League, già adesso ci sono delle realtà che hanno l’organico per arrivare in fondo. Naturalmente i primi nomi che vengono in mente sono quelli di Arsenal e Manchester United, ma il già citato Betis è una società in crescita che non a caso sta facendo bene anche in campionato.

Poi ci sono Psv Eindhoven e Monaco oltre ovviamente all’Union Berlino, che giocano in campionati anche molto competitivi – soprattutto i tedeschi, ovviamente – e dunque hanno impegni “allenanti” nel fine settimana. Per il resto è chiaro che bisognerà aspettare il verdetto dei campi; nei risultati di Europa League per questa sera la speranza è che le due italiane possano centrare entrambe una giornata positiva, e studieremo anche l’esito delle altre sfide con particolare riferimento a quelle nei gironi di Lazio e Roma, per capire cosa ci diranno le classifiche dopo due turni.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 2^ GIORNATA GIRONI

GIRONE A

Ore 21:00 Bodo/Glimt Zurigo

CLASSIFICA: Arsenal 3, Bodo/Glimt 1, Psv 1, Zurigo 0

GIRONE B

Ore 21:00 Dinamo Kiev Aek Larnaca

Ore 21:00 Rennes Fenerbahçe

CLASSIFICA: Fenerbahçe 3, Rennes 3, Aek Larnaca 0, Dinamo Kiev 0

GIRONE C

Ore 21:00 Betis Ludogorets

Ore 21:00 Roma HJK Helsinki

CLASSIFICA: Betis 3, Ludogorets 3, Roma 0, HJK Helsinki 0

GIRONE D

Ore 21:00 Union Saint-Gilloise Malmoe

Ore 21:00 Braga Union Berlino

CLASSIFICA: Braga 3, Union Saint-Gilloise 3, Union Berlino 0, Malmoe 0

GIRONE E

Ore 18:45 Sheriff Manchester United

Ore 18:45 Real Sociedad Omonia Nicosia

CLASSIFICA: Sheriff 3, Real Sociedad 3, Manchester United 0, Omonia Nicosia 0

GIRONE F

Ore 18:45 Midtjylland Lazio

Ore 18:45 Feyenoord Sturm Graz

CLASSIFICA: Lazio 3, Sturm Graz 3, Midtjylland 0, Feyenoord 0

GIRONE G

Ore 18:45 Olympiacos Friburgo

Ore 18:45 Qarabag Nantes

CLASSIFICA: Nantes 3, Friburgo 3, Olympiacos 0, Qarabag 0

GIRONE H

Ore 18:45 Trabzonspor Stella Rossa

Ore 18:45 Monaco Ferencvaros

CLASSIFICA: Ferencvaros 3, Monaco 3, Trabzonspor 0, Stella Rossa 0











