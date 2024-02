RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Qarabag e Sporting sul velluto? Diretta gol live score (playoff, 22 febbraio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LO SCENARIO

Manca sempre meno alle partite che formano i risultati di Europa League: dopo aver parlato delle due italiane, andiamo ora a vedere quale sia lo scenario che riguarda le altre sei gare. Le squadre che sono messe meglio nel ritorno dei playoff sono sicuramente Qarabag e Sporting Lisbona: entrambe hanno vinto in trasferta con due gol di scarto, gli azeri hanno battuto 4-2 il Braga mentre i lusitani si sono imposti per 3-1 a Berna contro lo Young Boys, chiaramente non è ancora fatta perché i ribaltoni sono sempre possibili ma ci sono davvero tutte le possibilità per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE/ San Siro in festa! Diretta gol live score (oggi giovedì 15 febbraio 2024)

Avanzerebbero con un pareggio Galatasaray, forte del 3-2 allo Sparta Praga con gol decisivo di Mauro Icardi allo scadere, e Benfica che ha battuto 2-1 il Tolosa; qui siamo ovviamente in una situazione di maggiore equilibrio, che diventa totale sugli altri due campi perché Friburgo Lens e Marsiglia Shakhtar ripartono rispettivamente da 1-1 e 2-2, di conseguenza un altro segno X manderebbe le partite ai tempi supplementari e, per contro, chi riuscirà a vincere nei 90 minuti volerà agli ottavi di finale. Questo il quadro con cui i risultati di Europa League per il ritorno dei playoff prendono il via, poi vedremo cosa ci diranno i campi tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score: De Zerbi batte Gattuso. Betis eliminato!

IL RITORNO DEL PLAYOFF!

Si giocano giovedì 22 febbraio, sempre divise nelle due fasce orarie delle 18:45 e delle 21:00, le partite per i risultati di Europa League che compongono il ritorno dei playoff: stasera dunque scopriremo quali saranno le otto squadre che voleranno agli ottavi di finale, entrando nel tabellone e nel sorteggio insieme a chi ha vinto il rispettivo girone e ha dunque saltato il turno intermedio. La speranza è che le italiane diventino tre: l’Atalanta aspetta, oggi invece vivremo Rennes Milan e Roma Feyenoord la cui situazione di partenza è diversa, perché i rossoneri hanno timbrato un convincente e rassicurante 3-0 all’andata mentre i giallorossi arrivano da un 1-1 al De Kuip.

Risultati Europa League, Classifiche/ Diretta gol live score: Leverkusen inarrestabile (30 novembre 2023)

Se per il Milan sembra fatta a meno di un crollo clamoroso a Roazhon Park, la Roma deve ancora costruire la sua qualificazione ma il risultato di una settimana fa, unita ai rapporti di forza nei confronti del Feyenoord e il fatto di giocare allo stadio Olimpico, lascia intendere che anche la squadra di Daniele De Rossi sia favorita per procedere nel torneo; tra poco si torna a giocare per i risultati di Europa League, dunque adesso noi possiamo fare qualche rapido approfondimento sullo scenario che ci presenterà nelle partite del ritorno dei playoff ricordando cosa era successo lo scorso giovedì nelle gare di andata.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Europa League si torna in campo: naturalmente, bisogna ricordare che non esiste più la regola che assegna valore doppio ai gol in trasferta e, di conseguenza, aver messo a segno alcune reti fuori casa ha un valore relativo. Il caso della Roma è esplicativo: con la vecchia formula i giallorossi sarebbero volati agli ottavi di Europa League pareggiando 0-0, oggi invece un qualunque pareggio porterebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, quindi per contro un 2-2 o 3-3 non eliminerebbe la Roma entro i 90 minuti ma si andrebbe avanti a giocare.

Il Milan da questo punto di vista sa che un gol a Rennes non porterà gli avversari a doverne fare cinque, ma la situazione dei rossoneri è decisamente migliore: il 3-0 di San Siro è difficilmente rovesciabile dalla squadra francese, vero che il Milan arriva dal tracollo di Monza ma tutto lascia pensare che i ragazzi di Stefano Pioli abbiano più di un piede nel prossimo turno. Vedremo, perché il giovedì sera dedicato ai risultati di Europa League sarà intenso e interessante e tra poco scopriremo quali saranno le squadre che voleranno agli ottavi del torneo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO PLAYOFF

Ore 18:45 Friburgo Lens (andata 0-0)

Ore18:45 Qarabag Braga (andata 4-2)

Ore 18:45 Rennes Milan (andata 0-3)

Ore 18:45 Tolosa Benfica (andata 1-2)

Ore 21:00 Marsiglia Shakhtar (andata 2-2)

Ore 21:00 Roma Feyenoord (andata 1-1)

Ore 21:00 Sparta Praga Galatasaray (andata 2-3)

Ore 21:00 Sporting Lisbona Young Boys (andata 3-1)











© RIPRODUZIONE RISERVATA