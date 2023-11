Video/ Atalanta Sturm Graz (1-0) gol e highlights: ci pensa Djimsiti! (Europa League, 9 novembre 2023)

Pur non brillando per tutti i novanta minuti, l’Atalanta ottiene i tre punti battendo lo Sturm Graz per 1-0 e soprattutto il passaggio del turno con due giornate d’anticipo. Il prossimo 30 novembre sarà sufficiente strappare un pareggio contro lo Sporting Lisbona per assicurarsi il primo posto nel gruppo D e di conseguenza la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League, saltando così il play-off con una delle terze di Champions. Nel primo tempo gli orobici non giocano benissimo, un po’ per colpa della pioggia battente che appesantisce il campo di Bergamo, un po’ per merito degli avversari che con il loro pressing asfissiante concedono pochissimi spazi agli attaccanti di Gasperini che faticano a creare pericoli dalle parti di Scherpen.

Gli ospiti quando possono si distendono in contropiede con Lavalée che poco prima dell’intervallo calcia al volo con il sinistro spaventando Musso. Nella ripresa i padroni di casa cambiano marcia e trovano la via del gol grazie a Djimsiti che – sfruttando un rimpallo favorevole – festeggia nel migliore dei modi le sue 200 gare con la Dea. Muriel, Pašalić, Koopmeiners ed Éderson (il migliore dei suoi) potrebbero chiuderla prima del triplice fischio ma per un motivo o per l’altro (mancanza di precisione, riflessi di Scherpen, chiusure provvidenziali di Stanković e Gazibegović) mancano l’appuntamento con il raddoppio.

VIDEO ATALANTA STURM GRAZ 1-0, LE DICHIARAZIONI

Gianluca Scamacca ha giocato una partita di grande sacrifico: “Non è stato un gioco da ragazzi portare a casa i tre punti, lo Sturm Graz era molto aggressivo e chiudeva bene tutti gli spazi. Alla fine abbiamo vinto noi e questo è quello che conta. La voglia di rendermi utile per la squadra è sempre al primo posto, poi se dovessi segnare tanto meglio, ma la priorità è il successo del gruppo, non del singolo”. Berat Djimsiti ha segnato un gol davvero pesante nel giorno della sua 200^ gara con la maglia dell’Atalanta: “Era un match speciale per me e molto importante per la squadra, era fondamentale vincere per assicurarsi il passaggio del turno, ora puntiamo al primo posto, lo Sporting Lisbona ci ha già messo in difficoltà all’andata. Nel primo tempo non abbiamo giocato benissimo, forse per colpa del terreno appesantito dalla pioggia”. La sintesi impeccabile di Gian Piero Gasperini: “Abbiamo sofferto un po’ troppo nei primi quarantacinque minuti, lo Sturm Graz pressava bene e ci induceva spesso all’errore facendoci giocare sottoritmo. Nella ripresa invece siamo partiti forte e abbiamo trovato il gol con Djimsiti. Il nostro prossimo obiettivo è chiudere la fase a gironi in prima posizione, alla vigilia tutti davano lo Sporting per favorito”.

VIDEO ATALANTA STURM GRAZ 1-0, IL TABELLINO

ATALANTA-STURM GRAZ 1-0 (0-0)

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Tolói, Djimsiti, Kolašinac; Zappacosta (46’ Hateboer), de Roon, Éderson, Bakker; Koopmeiners, Lookman (62’ Pašalić); Scamacca (62’ Muriel). All. Gian Piero Gasperini.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegović, Affengruber (79’ Fuseini), Wüthrich, Schnegg; Lavalée, Stanković, Prass; Bøving; (59’ Horvat) Wlodarczyk (59’ Teixeira), Sarkaria. All. Christian Ilzer.

ARBITRO: Jérôme Brisard (FRA).

AMMONITI: 45’+2’ Stanković (S), 81’ Schnegg (S),

RECUPERO: 1’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 50’ Djimsiti (A).

