RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Buoni ricordi da un anno fa! Diretta gol live score ottavi (oggi 14 marzo 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: L’ANNO SCORSO

In avvicinamento alle partite che oggi ci daranno i risultati Europa League per il ritorno degli ottavi, possiamo curiosare nella scorsa edizione per ricordare che cosa era successo sempre a livello di ottavi. Italiane avanti tutta, perché la Juventus eliminò il Friburgo con doppia vittoria e punteggio complessivo di 3-0, mentre la Roma contro la Real Sociedad ottenne una vittoria e un pareggio per un complessivo 2-0. I futuri vincitori del Siviglia invece piegarono il Fenerbahce con il punteggio complessivo di 2-1. Il Bayer Leverkusen aveva piegato il Ferencvaros con un doppio successo e un 4-0 complessivo, mentre il Manchester United rifilò un pesante 5-1 sui 180 minuti al Betis Siviglia.

A proposito di punteggi eclatanti, possiamo segnalare il 6-3 con cui l’Union Saint-Gilloise piegò l’Union Berlino grazie al successo casalingo per 3-0 dopo il pareggio per 3-3 dell’andata in Germania, mentre il Feyenoord eliminò per 8-2 lo Shakhtar Donetsk grazie a un clamoroso 7-1 nella partita di ritorno. Infine, dopo un doppio pareggio furono i calci di rigore a decretare la qualificazione ai quarti dello Sporting Lisbona ai danni dell’Arsenal. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI VOLA AI QUARTI?

Giovedì 14 marzo tornano a farci compagnia i risultati di Europa League: naturalmente parliamo delle partite valide per il ritorno degli ottavi, e sarà una serata intensa anche perché tre delle otto sfide coinvolgono squadre italiane. Situazioni diverse per quanto accaduto all’andata: alle ore 18:45 Slavia Praga Milan vedrà i rossoneri difendere il 4-2 timbrato a San Siro, con il gol realizzato nel finale da Rafal Leao che potrebbe realmente esser fondamentale viste anche le difficoltà che il Milan aveva incontrato a Rennes (sconfitta 3-2) nel ritorno del playoff, anche se lì si arrivava da un 3-0 casalingo che aveva blindato la qualificazione.

Alle ore 21:00 le altre due italiane: Atalanta Sporting Lisbona riparte da un 1-1 che ha lasciato tutto in bilico ma con la Dea che sembra avere qualcosa in più, Brighton Roma potrebbe e dovrebbe essere una sorta di passerella per i giallorossi, che una settimana fa hanno schiantato i Seagulls di Roberto De Zerbi prendendosi un 4-0 che pone ben pochi dubbi sulla qualificazione ai quarti. Ora non resta che aspettare che per i risultati di Europa League si giochi, nel frattempo possiamo fare qualche altra rapida considerazione circa i temi principali di questa serata di calcio europeo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Con i risultati di Europa League l’Italia sogna: nelle partite di andata sono arrivate due vittorie e una sconfitta che hanno contribuito a fornire punti preziosissimi nel ranking Uefa, ricordando che sarà questo a stabilire quale federazione potrà avere la quinta squadra nella prossima Champions League. Il fatto che le nostre rappresentanti procedano in campo internazionale dunque interessa parecchio; come già visto in precedenza, possiamo dire che la Roma sia quasi certa della qualificazione ai quarti ma che anche Milan e Atalanta non siano messe male, di conseguenza nel sorteggio di venerdì potremmo avere ancora le tre squadre.

Questo aumenterebbe esponenzialmente il rischio di un derby ma, vista dall’altro lato, ci sarebbero anche maggiori possibilità che almeno un’italiana arrivi in fondo; va ricordato che arriviamo da una stagione in cui una nostra squadra era presente in ogni singola finale europea, forse è ancora presto per dire che il nostro movimento sia cresciuto in maniera definitiva ma certamente i risultati di Europa League per il ritorno degli ottavi possono contribuire a migliorare ancor più questo scenario, entro poche ore i campi forniranno le loro insindacabili risposte.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO OTTAVI

Ore 18:45 Rangers Benfica (andata 2-2)

Ore 18:45 Slavia Praga Milan (andata 2-4)

Ore 18:45 Villarreal Marsiglia (andata 0-4)

Ore 18:45 West Ham Friburgo (andata 0-1)

Ore 21:00 Atalanta Sporting Lisbona (andata 1-1)

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Qarabag (andata 2-2)

Ore 21:00 Brighton Roma (andata 0-4)

Ore 21:00 Liverpool Sparta Praga (andata 5-1)











