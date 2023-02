Risultati Europa League/ Diretta gol live score ritorno playoff, 23 febbraio

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI!

I risultati Europa League tornano protagonisti oggi, giovedì 23 febbraio 2023, con le partite di ritorno dei playoff della Europa League 2022-2023, naturalmente a febbraio si tratta del primo turno ad eliminazione diretta dopo i gironi dello scorso autunno. La formula è rimasta la stessa della passata stagione, i playoff sono quindi le sfide tra le seconde dei gironi della fase precedenti (che oggi giocano in casa il match di ritorno) e le squadre che arrivano dalla Champions League essendo state terze nei gruppi della massima competizione europea.

Andiamo allora a scoprire quale sarà il programma per i risultati Europa League, anche perché ci attendono partite di lusso e due appuntamenti con le squadre italiane grandi protagoniste: alle ore 18.45 avranno inizio Midtjylland Sporting Lisbona, Monaco Bayer Leverkusen, Nantes Juventus e PSV Eindhoven Siviglia, mentre la seconda fascia di partite avrà inizio alle ore 21.00 e comprenderà Manchester United Barcellona, Rennes Shakhtar Donetsk, Roma Salisburgo e Union Berlino Ajax. Ricordiamo che a parità di gol segnati, già dall’anno scorso le reti in trasferta non valgono doppio e si andrà quindi sempre ai tempi supplementari in questi casi.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Basta leggere l’elenco delle partite per capire che le squadre italiane saranno grandi protagoniste dei risultati Europa League. In ordine cronologico, parliamo innanzitutto della Juventus, che riparte naturalmente dal pareggio di giovedì scorso nel match d’andata, un esito che ha lasciato anche uno strascico di polemiche causa il mancato rigore nei minuti di recupero e impone adesso alla Juventus di conquistare la qualificazione in Francia, impresa a dire il vero comunque non impossibile, dal momento che dal punto di vista tecnico i bianconeri di Massimiliano Allegri sono certamente superiori alla formazione transalpina.

Il discorso potrebbe essere più complicato per la Roma, anche se i giallorossi di José Mourinho potranno fare affidamento sul fattore campo allo stadio Olimpico: il Salisburgo infatti da alcuni anni è diventato una costante ad ottimi livelli nel calcio internazionale e c’è da ribaltare una sconfitta, anche se con il minimo scarto e maturata solamente nei minuti finali settimana scorsa in Austria. Avanzare in coppia non è un’impresa impossibile, ma attenzione alle insidie che sia la Juventus sia la Roma dovranno vivere nei risultati di Europa League stasera…

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO PLAYOFF

ore 18.45

Midtjylland Sporting Lisbona

Monaco Bayer Leverkusen

Nantes Juventus

PSV Eindhoven Siviglia

ore 21.00

Manchester United Barcellona

Rennes Shakhtar Donetsk

Roma Salisburgo

Union Berlino Ajax











