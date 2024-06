RISULTATI EUROPEI 2024/ Gli Azzurri nella storia! Diretta gol live score ottavi di finale (oggi 29 giugno)

RISULTATI EUROPEI 2024: GLI AZZURRI NELLA STORIA

Nel presentare i risultati degli Europei 2024 abbiamo accennato al fatto che l’Italia ha qualche precedente per cui sorridere: parliamo di grandi tornei in cui gli azzurri sono partiti male per poi riuscire a fare parecchia strada. Naturalmente l’esempio celeberrimo rimane quello del Mondiale 1982, con un primo girone fatto di tre scialbi pareggi (tra cui quelli contro Perù e Camerun) e una qualificazione per differenza reti prima di cambiare passo, battere Argentina e Brasile e vincere il titolo dopo aver regolato Polonia e Germania Ovest. Quella nazionale di Enzo Bearzot, criticatissima in patria, fece la storia ma ce ne sono altre che, pur partendo con il freno a mano tirato, hanno poi fatto strada.

Quella di Arrigo Sacchi nel 1994: l’Italia non aveva mai perso una partita di esordio e lo aveva fatto contro l’Irlanda, poi soffertissima vittoria contro la Norvegia in dieci (espulso Gianluca Pagliuca) e l’infortunio di Franco Baresi ,lo striminzito pareggio contro il Messico e tanti, tantissimi dubbi. Dagli ottavi in avanti si era svegliato Roberto Baggio: gol in extremis contro la Nigeria e rigore per ribaltare le Aquile, gol decisivo contro la Spagna, doppietta alla Bulgaria in semifinale e, contro pronostico, quell’Italia era arrivata in finale, purtroppo schiantandosi ai rigori contro il Brasile. Insomma: non sempre fare male nel girone significa venire eliminati subito dopo… (agg. di Claudio Franceschini)

SUBITO L’ITALIA AGLI OTTAVI!

È già arrivato il momento della nostra nazionale nei risultati degli Europei 2024, che oggi danno il via agli ottavi di finale: il calendario prevede due partite al giorno e sabato 29 giugno si giocano Italia Svizzera, alle ore 18:00, e Germania Danimarca alle ore 21:00. Tocca subito agli azzurri dunque: l’Italia arriva agli ottavi con tanti dubbi e una qualificazione di fatto miracolosa, agguantata grazie al gol di Mattia Zaccagni a 7 secondi dal termine di un recupero fiume contro la Croazia, che ha evitato i calcoli sulle terze in classifica e per di più ci ha dato una mano nel tabellone, visto che la Svizzera non è certamente un’avversaria impossibile pur dovendo essere rispettata fino in fondo.

Dall’altra parte c’è grande attesa per la Germania padrona di casa, che intanto nel girone ha seriamente rischiato di non arrivare prima (avrebbe incrociato l’Italia agli ottavi) ma nei risultati degli Europei 2024 è chiamata ora a cambiare passo, detto che la sensazione è che nelle prime tre partite la nazionale di Julian Nagelsmann abbia giocato con le marce basse o comunque facendo il minimo indispensabile. La reale forza si capirà già stasera contro una coriacea Danimarca, che non ha mai vinto ma nemmeno perso agli Europei 2024; adesso dunque proviamo ad addentrarci ancor più nei meandri dei risultati degli Europei 2024, perché con gli ottavi di finale si inizia a fare sul serio.

RISULTATI EUROPEI 2024: LE SPERANZE AZZURRE

Siamo quindi agli ottavi per i risultati degli Europei 2024: l’Italia ce l’ha fatta, si è qualificata ma chiaramente questo era l’obiettivo minimo per i campioni in carica, gli azzurri dopo aver battuto l’Albania sono entrati in una spirale di scarsa qualità e convinzione, hanno perso contro la Spagna ben oltre il risultato finale e poi contro la Croazia hanno vissuto le pene dell’inferno, riacciuffando partita e qualificazione al termine di un match che francamente non avrebbe meritato quella sorte. Adesso però l’Italia è agli ottavi: sappiamo che quando si tratta di eliminazione diretta gli azzurri possono cambiare pelle, del resto ci sono esempi nella storia che ce lo confermano anche se poi ogni storia fa a sé.

Luciano Spalletti dovrà essere bravo a trovare la quadratura del cerchio, tra i tanti dubbi legati al modulo e i singoli da mandare in campo all’Olympiastadion di Berlino: da questa sera i risultati degli Europei 2024 indicano che non è più il tempo degli accorgimenti e delle seconde opportunità, chi sbaglia va a casa e un’Italia eliminata agli ottavi, per di più contro la Svizzera, sarebbe una tremenda delusione che darebbe ragione a chi dice che questo gruppo azzurro avesse ben poco per rivaleggiare con le sue avversarie. Il calcio è strano, e in 90 minuti con la possibilità di supplementari e rigori può davvero succedere di tutto…

RISULTATI EUROPEI 2024: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Italia Svizzera

Ore 21:00 Germania Danimarca











