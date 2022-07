Risultati Europei donne 2022/ Diretta gol live score gruppo C (sabato 9 luglio)

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: GRANDI SFIDE ANCHE OGGI!

I risultati degli Europei donne 2022 oggi, sabato 9 luglio, ci introducono alla prima giornata anche per il gruppo C, uno dei due gironi degli Europei di calcio femminile 2022 che devono ancora fare il loro debutto nella rassegna continentale ospitata in Inghilterra. Come già ieri nel girone B, si giocheranno due partite fra il tardo pomeriggio e la prima serata: appuntamento alle ore 18.00 con Portogallo Svizzera presso il Leigh Sports Village di Leigh e poi alle ore 21.00 con Olanda Svezia, allo stadio Bramall Lane di Sheffield.

Noi naturalmente aspettiamo ancora il debutto dell’Italia, che vedremo in azione per la prima volta domani sera contro la Francia per quanto riguarda i risultati degli Europei donne 2022, ma naturalmente adesso è doveroso approfondire i tempi che potrebbero emergere in questo stuzzicante sabato nel quale farà il suo debutto anche l’Olanda, detentrice del titolo degli Europei di calcio femminile. Sarà quindi un giorno da non perdere, andiamo a descriverne alcuni dei temi di spicco.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando dei risultati degli Europei donne 2022, ecco che in copertina ci sarà per il gruppo C indiscutibilmente l’Olanda, che in questo momento è la Nazionale campione d’Europa e anche vice-campione del Mondo in carica, anche se entrambe le manifestazioni risalgono a prima della pandemia di Coronavirus, con il Mondiale 2019 che vide l’Olanda chiudere al secondo posto a causa della sconfitta nella finale contro gli Stati Uniti, confermandosi però la migliore Nazionale europea in quel momento. Il debutto contro la Svezia è affascinante, perché le scandinave sono invece argento olimpico in carica e sono state la migliore Nazionale europea l’anno scorso a Tokyo.

La partita di spicco è fatalmente quella di prima serata oggi per i risultati degli Europei donne 2022, attenzione però naturalmente anche a Portogallo Svizzera. In un gruppo C che dovrebbe vedere grandi favorite appunto Olanda e Svezia, ecco che per lusitane ed elvetiche sarà fondamentale vincere oggi pomeriggio per puntare all’obiettivo della qualificazione per i quarti di finale, che sarà riservato alle prime due in classifica di ogni gruppo. Servono quindi 3 punti nella partita più “facile” per continuare a sperare…

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022

GRUPPO C

Ore 18.00 Portogallo Svizzera

Ore 21.00 Olanda Svezia











