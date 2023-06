RISULTATI EUROPEI U21 2023, CLASSIFICHE/ Germania campione in carica, diretta gol live score (21 giugno)

RISULTATI EUROPEI U21 2023: L’ALBO D’ORO

Manca sempre meno al via delle prime partite per i risultati degli Europei U21 2023: vale dunque la pena fare un rapido focus sull’albo d’oro di questa competizione, che ha preso il via nella sua attuale formula (cioè una fase finale presso una o più nazioni ospitanti) nel 1978, e che si è disputata in anni pari fino all’introduzione, nel 2007, di quelli dispari. Contando anche le edizioni precedenti, comandano Spagna e Italia: entrambe hanno cinque titoli, la Roja ha disputato più finali (8 contro 7) ma soprattutto ha vinto tre di questi titoli nelle ultime cinque edizioni, mentre l’Italia non festeggia dal 2004 e i suoi cinque Europei li ha vinti in sette edizioni nello spazio di 12 anni.

Probabili formazioni Norvegia Svizzera U21, Europei 2023/ Diretta tv: scandinavi, volti noti (21 giugno)

Al terzo posto la Germania: la nazionale tedesca si è affermata nel 2017 e 2021, dunque è campione in carica e due anni fa aveva ottenuto il trofeo nella finale contro il Portogallo, iconico anche il successo del 2009 perché quella era la generazione di Manuel Neuer, Sami Khedira, Mesut Ozil e tanti altri, che poi avrebbero vinto insieme i Mondiali del 2014 (con il famoso 7-1 al Brasile in semifinale). A vincere due edizioni degli Europei U21 sono poi state Inghilterra, Olanda e Unione Sovietica; un successo singolo per Francia, Jugoslavia, Repubblica Ceca e Svezia, infine hanno giocato finali senza mai vincerle Germania Est, Grecia, Portogallo, Serbia, Svizzera e Ucraina. (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Italia Francia U21, Europei 2023/ Diretta tv: Colombo-Gnonto davanti? (21 giugno)

LA PRIMA GIORNATA

Finalmente è tempo di parlare dei risultati degli Europei U21 2023: la competizione giovanile prende il via mercoledì 21 giugno alle ore 18:00, quando vivremo le prime due partite del gruppo A (Belgio Olanda e Georgia Portogallo) e una del gruppo B che sarà Ucraina Croazia, con coda finale, per quanto riguarda oggi, alle ore 20:45 quando è in programma Romania Spagna. Dovremo aspettare domani per vedere all’opera l’Italia, ma intanto i risultati degli Europei U21 2023 sono già affascinanti: il gruppo B è quello con cui incrocia il girone degli azzurrini per gli accoppiamenti dei quarti, ma poi ci sono tanti altri motivi di interesse.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: fliotto Scozia! (20 giugno)

Uno su tutti l’esordio della Spagna, che ha vinto tre delle ultime cinque competizioni e anche oggi è largamente favorita, pur avendo perso il suo CT Luis De La Fuente andatosi a sedere sulla panchina della nazionale maggiore; poi, le altre partite come Belgio Olanda, in campo due nazionali che potremmo definire outsider e che si giocano le loro carte. Per i risultati degli Europei U21 2023 andiamo dunque a tracciare alcune delle tematiche principali che sono legate al torneo, poi proveremo ad addentrarci all’interno dei singoli match per capire qualcosa in più sulla competizione continentale.

RISULTATI EUROPEI U21 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco si gioca, e dunque nel presentare i risultati degli Europei U21 2023 dobbiamo dire che la formula è abbastanza semplice. I Paesi ospitanti sono Georgia e Romania (l’Italia per esempio giocherà il suo girone a Cluj-Napoca), la finale è prevista a Batumi (Georgia) dove si disputa anche una delle due semifinali (l’altra sarà a Bucarest). Le 16 nazionali partecipanti sono suddivise in quattro gironi da quattro squadre; round robin di sola andata, e ovviamente le prime due in classifica si qualificano per i quarti di finale con i gironi che seguono gli accoppiamenti A-C e B-D.

Da qui in avanti naturalmente si gioca in gara secca, con la possibilità di andare ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore; i risultati degli Europei U21 2023 vivranno il loro ultimo atto sabato 8 luglio, quando è prevista la finale. Come già detto, l’Italia spera perché non vince questo torneo da ormai 19 anni e sa di poter arrivare in fondo; le nazionali da superare però sono tante e già ai quarti si potrebbe materializzare una brutta sorpresa (sotto forma della Spagna), dunque sarà importante vincere il girone. Tuttavia questa sera ci sono altre otto nazionali coinvolte nei risultati degli Europei U21 2023, ci sarà tempo per parlare degli azzurrini…

RISULTATI EUROPEI U21 2023: 1^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:00 Belgio Olanda

Ore 18:00 Georgia Portogallo

CLASSIFICA: Belgio 0, Georgia 0, Olanda 0, Portogallo 0

GRUPPO B

Ore 18:00 Ucraina Croazia

Ore 20:45 Romania Spagna

CLASSIFICA: Croazia 0, Romania 0, Spagna 0, Ucraina 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA