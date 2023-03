Diretta Italia Ucraina U21/ Streaming video tv: amichevole importante per Nicolato

DIRETTA ITALIA UCRAINA U21: SECONDA AMICHEVOLE!

Italia Ucraina U21 si gioca in diretta dallo stadio Oreste Granillo, alle ore 20:00 di lunedì 27 marzo: sarà la seconda amichevole di questo inizio primavera per gli azzurrini, che dopo aver sfidato la Serbia scendono in campo contro un’altra nazionale che potrebbe essere avversaria negli Europei di categoria della prossima estate, perché l’Ucraina si è qualificata alla kermesse e farà parte del gruppo B (insieme a Spagna, Romania e Croazia) che si gioca a Bucarest, mentre l’Italia sarà a Cluj-Napoca nel gruppo D con Francia, Norvegia e Svizzera.

Diretta/ Italia Germania U20 (risultato finale 1-1): gol di Sieb e Ambrosino!

Per questo appuntamento continentale ci sarà ancora tempo, ma Paolo Nicolato chiaramente lo prepara fin da subito: la diretta di Italia Ucraina U21 ci dirà quale sia lo stato dell’arte di un gruppo certamente competitivo, che in un certo senso avrà anche il compito di riscattare le ultime edizioni degli Europei che non sono certamente andate come sperato. Vedremo dunque cosa succederà tra poco a Reggio Calabria, nel frattempo possiamo fare un rapido focus sulle scelte dei due CT andando a leggere insieme le probabili formazioni.

JUVENTUS, UDIENZA PRELIMINARE RINVIATA AL 10 MAGGIO/ Ecco chi sono gli indagati

DIRETTA ITALIA UCRAINA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora la diretta tv di Italia Ucraina U21 non dovrebbe essere garantita sui canali della nostra televisione. Nella programmazione della televisione di stato non compare questa partita amichevole tra Italia Ucraina U21, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per accedere alle immagini. Tuttavia per le informazioni utili sul match e la nostra nazionale potete consultare liberamente gli account ufficiali che la Federcalcio mette a disposizione sui social network; consigliamo in particolare le pagine di Facebook e Twitter così come lo stesso portale www.figc.it.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21/ Ecco i numeri di Lorenzo Colombo

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA UCRAINA U21

Nicolato potrebbe confermare il 3-4-2-1 per la diretta Italia Ucraina U21: secondo questo modulo potremmo vedere una squadra schierata con Carnesecchi o Caprile tra i pali (potrebbe esserci l’alternanza) mentre i tre centrali sarebbero Lovato, Okoli e Pirola (o Diego Coppola) con due laterali che si alzerebbero sulla linea di centrocampo e possono essere Bellanova e Udogie, naturalmente con possibile concorrenza (Gallo e Ruggeri). Samuele Ricci può fare il regista in mezzo al campo, con Fagioli al suo fianco; alzerebbe la sua posizione Miretti che però parte in svantaggio rispetto a Cancellieri e Baldanzi, verosimilmente i due trequartisti a supporto di Lorenzo Colombo o Samuele Mulattieri.

L’Ucraina U21 di Ruslan Rotan si dispone invece con il 4-2-3-1: Kinareykin in porta, davanti a lui due centrali in Slyusar e Yakuba mentre Kuzyk e Lyakh possono essere i terzini. A formare la cerniera in mezzo al campo ecco Bunchukov e Zhelizko; poi i trequartisti, in posizione centrale può agire Kulakovskyi (insidiato da Kucheryavyi) e sulle corsie ci saranno Kashchuk a destra e Sigeev a sinistra. Nel ruolo di prima punta il CT ucraino dovrà decidere tra Krasnopir e Goncharuk, vedremo allora se saranno queste le scelte dei nostri avversari per l’amichevole di Reggio Calabria…











© RIPRODUZIONE RISERVATA