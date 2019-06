Risultati Europei U21/ Classifica aggiornata, diretta gol live: c’è subito l’Italia!

Finalmente siamo pronti alle partite che ci forniranno i primi risultati degli Europei U21 2019: si gioca in Italia, ed è dunque evidente che la nostra nazionale sarà ancora di più l’osservata speciale di una manifestazione che non vinciamo da tempo e che speriamo di riportare a casa nostra. Si parte domenica 16 giugno, come sappiamo da tempo, e tra le prime due partite spicca proprio quella degli azzurrini: non poteva che essere così, ma alla nazione ospitante è stata riservata la seconda sfida del giorno e non la prima. Alle ore 18:30 infatti il Mapei Stadium di Reggio Emilia ci presenta Polonia Belgio, che dunque fungerà da gara inaugurale degli Europei U21; Italia Spagna si giocherà alle ore 21:00 presso il Renato Dall’Ara di Bologna. Siamo nel gruppo A, di cui dunque attendiamo i risultati per la prima giornata; speriamo ovviamente che l’Italia di Gigi Di Biagio possa avere un buon inizio, ma bisogna anche dire che giochiamo subito contro una delle nazionali più forti che potessimo incontrare.

RISULTATI EUROPEI U21: IL CONTESTO

I risultati degli Europei U21 2019 dunque arriveranno oggi per la prima volta: lo scorso marzo sono stati ufficializzati gli impianti che ospiteranno questa manifestazione giovanile che si gioca con cadenza biennale. La federazione ha deciso, anche per ragioni legate al numero di spettatori attesi, di dare visibilità a stadi “minori”: le sedi saranno infatti le già citate Reggo Emilia e Bologna, poi Trieste e Udine e il Serravalle di San Marino, che dunque tecnicamente rappresenta uno “sconfinamento” oltre i territori nazionali. La finale sarà giocata il prossimo 30 giugno alla Dacia Arena; la competizione dunque avrà una durata totale di 15 giorni e per arrivare in fondo bisognerà disputare cinque partite, perché dopo i primi tre gironi ci saranno subito le semifinali. La formula prevede tre gruppi da quattro nazionali ciascuno; a qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta saranno le vincitrici dei raggruppamenti e la migliore delle seconde, il che ovviamente rende ancora più importante ridurre al massimo i margini di errore. Il popolo italiano è pronto a fare il tifo per l’Italia: tra poco si gioca, vedremo come andranno le cose.

RISULTATI EUROPEI U21 2019: GRUPPO A

ore 18:30 Polonia Belgio

ore 21:00 Italia Spagna

CLASSIFICA GRUPPO A: Belgio 0, Italia 0, Polonia 0, Spagna 0



