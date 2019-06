Risultati Europei Under 21 2019/ Classifica girone B, diretta gol live (23 giugno)

La domenica del grande calcio sarà caratterizzato dai risultati degli Europei Under 21 2019, perché oggi 23 giugno nel torneo continentale ospitato in Italia vedremo scendere in campo di nuovo il girone B, che proporrà la sua terza e ultima giornata dopo i primi incontri disputati lunedì e in seguito giovedì per la seconda giornata. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi due nuovi risultati degli Europei Under 21 ospitati appunto in Italia e San Marino e che oggi vedrà protagoniste le due città del Friuli Venezia Giulia. Nella terza e ultima giornata della fase a gironi vige la contemporaneità, per cui alle ore 21.00 avremo Austria Germania a Udine e Danimarca Serbia a Trieste. La classifica di questo girone B ci dice che al comando con sei punti c’è la Germania, alla quale solo un vero e proprio “terremoto” (sportivo) potrebbe sottrarre il primato nel gruppo. Seguono Danimarca e Austria con 3 punti e i danesi in vantaggio grazie allo scontro diretto vittorioso, infine abbiamo la Serbia tristemente ultima con zero punti e fuori dai giochi.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: LA CERTEZZA

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Europei Under 21 2019, possiamo spendere qualche parola in più sulla Germania, fin qui probabilmente la migliore squadra di questa edizione del Campionato continentale di cui è pure la squadra campione in carica. Ottima vittoria al debutto con il 3-1 inflitto alla Danimarca, mattatore Richter autore di una doppietta più gol di Waldschmidt a Udine, giovedì sera però ha fatto davvero sensazione il clamoroso 6-1 rifilato alla Serbia allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Ancora in gol sia Richter sia Waldschmidt, in questo caso però con il secondo protagonista assoluto grazie a una tripletta. In rete pure Dahoud e Maier per completare il set di sapore tennistico. Il messaggio che arriva dal Friuli Venezia Giulia è chiarissimo: la Germania Under 21 certamente non ha alcuna intenzione di scendere dal trono europeo.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

GIRONE B

Ore 21.00

Austria Germania

Danimarca Serbia

CLASSIFICA: Germania 6; Danimarca, Austria 3; Serbia 0.



