Risultati Europei Under 21 2019/ Classifiche gironi, diretta gol live 20 giugno

Il giovedì di calcio sarà caratterizzato dai risultati degli Europei Under 21 2019, perché oggi 20 giugno nel torneo continentale ospitato in Italia vedremo scendere in campo di nuovo il girone B, che proporrà la sua seconda giornata dopo i primi incontri disputati lunedì. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi due nuovi risultati degli Europei Under 21 ospitati appunto in Italia e San Marino e che oggi vedrà protagoniste le due città del Friuli Venezia Giulia. Alle ore 18.30 avremo Danimarca Austria a Udine, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento sarà a Trieste, dove potremo assistere a Germania Serbia. La classifica di questo girone B ci dice che al comando con tre punti ci sono Germania e Austria, che potrebbero anche proseguire a braccetto, ma nessuna potrà essere certa già oggi della qualificazione dal momento che il secondo posto non basta; di certo però ala posta in palio sarà più delicata per Serbia e Danimarca, che naturalmente non possono permettersi altri passi falsi.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019: LA RIVELAZIONE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Europei Under 21 2019, possiamo spendere qualche parola in più sull’Austria, che per la prima volta nella sua storia ha raggiunto la qualificazione alla fase finale di un Europeo Under 21. Di conseguenza si tratta di una Nazionale di scarsa tradizione, che ha sempre fatto fatica ad emergere nella massima manifestazione continentale giovanile. La prima qualificazione di sempre per l’Austria Under 21 era già stata naturalmente un traguardo da festeggiare, a maggior ragione perché lunedì sera l’esordio assoluto è stato bagnato con una bella vittoria per 2-0 contro la Serbia a Trieste, grazie ai due gol segnati da Hannes Wolf al 37’ minuto del primo tempo e da Sascha Horvath al 78’. Il cammino verso le semifinali è ancora lungo, perché solo le prime più la migliore seconda supereranno la fase a gironi, l’Austria però ha già raggiunto ill suo obiettivo (onorare la prima partecipazione di sempre) e adesso può giocare con la serenità di chi proverà a scrivere una pagina di storia.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21 2019

GIRONE B

Ore 18.30 Danimarca Austria

Ore 21.00 Germania Serbia

CLASSIFICA: Germania, Austria 3; Serbia, Danimarca 0.



