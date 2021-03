Risultati Europei Under 21, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 30 marzo)

RISULTATI EUROPEI UNDER 21:ITALIA SLOVENIA, SFIDA DECISIVA!

I risultati Europei Under 21 tornano protagonisti oggi, martedì 30 marzo 2021, perché in Slovenia ed Ungheria comincia la terza e decisiva giornata della fase a gironi dell’edizione 2021 degli Europei Under 21, spezzati tra la fase a gironi a fine marzo e l’eliminazione diretta che sarà invece al termine dei campionati e prima degli Europei “dei grandi”, slittati di un anno a causa del Coronavirus. Oggi dunque, come sempre succede quando si giunge alla terza giornata della fase a gironi di un grande evento, sarà tempo di verdetti, che riguardano anche l’Italia Under 21, impegnata contro i padroni di casa della Slovenia dopo il doppio pareggio nelle precedenti due uscite: sia al debutto contro la Repubblica Ceca sia nella seconda partita, giocata invece contro la Spagna, abbiamo pareggiato (finendo sempre in nove uomini), di conseguenza dunque stasera vincendo saremo qualificati, perdendo ci sarà l’eliminazione, mentre in caso di terzo pareggio la nostra sorte dipenderà dall’altra partita Spagna Repubblica Ceca.

RISULTATI EUROPEI UNDER 21: TUTTE LE PARTITE

Presentando i risultati Europei Under 21 per le partite di oggi abbiamo dunque detto già quasi tutto sul girone B, quello cioè degli azzurrini del c.t. Nicolato: aggiungiamo solo che le due partite si giocheranno in contemporanea alle ore 21.00 e che Italia Slovenia sarà a Maribor, mentre Celje sarà il palcoscenico per Spagna Repubblica Ceca. Oggi tuttavia sarà protagonista anche il girone A, ospitato invece in Ungheria, l’altro Paese organizzatore di questi Europei Under 21. Anche qui naturalmente si rispetterà la contemporaneità imposta alle ultime partite delle fasi a gironi, dunque l’appuntamento sarà per le ore 18.00, quando a Székesfehérvár avrà inizio Olanda Ungheria, mentre a Budapest l’appuntamento sarà con Germania Romania. L’unica certezza è che i padroni di casa ungheresi sono già eliminati, mentre le altre tre Nazionali Under 21 sono in corsa per i due posti ai quarti di finale: che cosa succederà dunque nel tardo pomeriggio di oggi in queste due partite?

RISULTATI EUROPEI UNDER 21, 3^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.00

Olanda Ungheria

Germania Romania

CLASSIFICA: Germania, Romania 4; Olanda 2; Ungheria 0.

GIRONE B

Ore 21.00

Italia Slovenia

Spagna Repubblica Ceca

CLASSIFICA: Spagna 4; Repubblica Ceca, Italia 2; Slovenia 1.



