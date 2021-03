Diretta Repubblica Ceca Italia U21/ Streaming video Rai: la prima degli Europei!

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA U21: INIZIA L’AVVENTURA DEGLI AZZURRINI AGLI EUROPEI!

Repubblica Ceca Italia U21, che è in diretta dallo stadio Z’dežele di Maribor, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 24 marzo: iniziano questo pomeriggio gli Europei Under 21 2021, nei quali la nazionale di Paolo Nicolato sarà chiamata a cancellare la delusione dell’ultima edizione quando, giocando in casa, aveva conosciuto l’eliminazione al girone. La formula è cambiata rispetto al solito: questa volta, poiché siamo in concomitanza del torneo continentale dei “grandi”, la prima fase avrà luogo alla fine di marzo sfruttando la sosta dei campionati per le qualificazioni ai Mondiali, poi per il tabellone ad eliminazione diretta bisognerà aspettare maggio.

L’Italia è stata inserita in un girone che comprende anche Spagna e Slovenia, cioè la nazionale padrona di casa; ancora una volta ci troviamo ad affrontare la Roja, una sorta di nemesi, ma siamo con loro i favoriti per passare il turno. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Repubblica Ceca Italia U21; aspettando che la partita si giochi possiamo iniziare a fare qualche valutazione sui temi principali, iniziando come sempre dall’analisi delle scelte da parte dei due Commissari Tecnici leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA REPUBBLICA CECA ITALIA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Repubblica Ceca Italia U21, come tutte le partite della nostra nazionale giovanile per gli Europei Under 21, verrà trasmessa su Rai Due: un appuntamento che sarà in chiaro per tutti, disponibile anche in alta definizione e, in assenza di un televisore, con la possibilità di seguire questo match tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente, visitando il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA ITALIA U21

Andiamo dunque a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Repubblica Ceca Italia U21, in che modo Paolo Nicolato potrebbe schierare la sua nazionale. In porta è ballottaggio Carnesecchi-Plizzari con il primo che appare favorito; in mezzo alla difesa dovrebbero agire Gabbia e Lovato con Bellanova che però si gioca un posto, Delprato agirà come terzino destro mentre sull’altro versante avremo Marchizza, con le alternative Ranieri e Zappa che possono essere utili sugli esterni. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità, a cominciare ovviamente da Tonali; con lui possibile che ci siano Frattesi e Rovella, ma non da sottovalutare i due interni dello Spezia Maggiore e Pobega; nel reparto offensivo sembra già tutto scritto con l’assenza di Pinamonti, a fare la prima punta potrebbe essere Cutrone con Raspadori e Scamacca ai lati anche se questi tre attaccanti sono sostanzialmente intercambiabili nelle loro posizioni.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Repubblica Ceca Italia U21 ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della nostra avversaria ci permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 4,25 volte la somma puntata, contro il valore di 1,80 volte la posta che accompagna il segno 2 per il successo degli azzurrini. Il pareggio, che come sempre viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,65 volte l’importo investito con questo bookmaker.



