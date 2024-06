Lingua e cultura straniera 3, Seconda Prova Maturità 2024/ Liceo linguistico: tracce e quesiti per l’esame

MATURITÀ 2024, SECONDA PROVA LICEO LINGUISTICO: COME FUNZIONA IL TEST DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 3

Prosegue la lunga corsa della Maturità 2024 che vedrà oggi in tutte le classi quinte delle scuole superiori la temuta Seconda prova: in queste ore gli occhi sono puntati sul Liceo linguistico che quest’anno dovremmo misurarsi con la cosiddetta ‘Lingua e cultura straniera 3‘. Solo pochi anni fa, infatti, il Ministero dell’Istruzione ha riformato il testo dell’esame, suddividendo le varie lingue studiate nel Liceo linguistico in tre categorie: da un lato la lingua con più ore (tendenzialmente l’inglese), nel mezzo la seconda ed infine la – appunto – Lingue e cultura straniera 3, ovvero la meno studiata, con un pool che può andare dalle lingue europee come lo spagnolo, il francese e il tedesco, fino anche al russo, all’arabo o al cinese.

SECONDA PROVA MATURITÀ 2024, DIRETTA OGGI ESAME DI STATO/ Materie e tracce: gli auguri del Card. Zuppi

Insomma, prevedere quale sarà la lingua che si troveranno davanti gli studenti nella seconda prova della Maturità 2024 non è impossibile, ma è sicuramente necessario conoscere il programma di studi affrontato nell’ultimo anno: in assenza di previsioni certe, comunque, possiamo già anticiparvi come funzionerà la Seconda prova della Maturità 2024 nel Liceo linguistico. Indipendentemente che sia Lingua e cultura straniera 1, 2 o 3 – infatti – i candidati dovranno prima rispondere a 15 domande (miste tra chiuse e aperte) su un testo di circa mille parole, per poi dedicarsi nella seconda parte del test alla produzione di uno o più saggi brevi – ovviamente in lingua – partendo da un breve spunto fornito dal MIM.

Scienze umane, Seconda prova Maturità 2024/ Tracce liceo, soluzioni: titoli, come svolgere l’Esame di Stato

COME AFFRONTARE LA SECONDA PROVA DI LINGUA E CULTURA STRANIERA 3, MATURITÀ 2024

A differenza della Seconda prova che affronteranno altri coetanei, chi affronta la Maturità 2024 in un Liceo linguistico dovrà rispondere integralmente a tutti i quesiti posti – sia le 15 domande che i saggi brevi – dal test di Lingua e cultura straniera 3: il tempo limite è di 6 ore (con consegna a partire dalla terza ora dopo la consegna delle prove) e sarà sempre concesso portare con sé un dizionario. Sconsigliamo (caldamente) di fare i ‘furbetti’ segnandovi appuntini tra le pagine del dizionario perché la pena sarà l’annullamento della Seconda prova e – in alcuni casi limite – l’esclusione diretta dalla Maturità 2024.

Problema di matematica, Seconda Prova Maturità 2024/ Liceo scientifico: le tracce e i quesiti Esame di Stato

Piuttosto che copiare, il nostro consiglio è quello di leggere attentamente i testi e le 15 domande, partendo da qui, per poi dedicare tutto il tempo che vi resta alla produzione scritta: occhio alla grammatica e alla sintassi e ricordatevi – soprattutto – che tutto l’esame dovrà essere scritto nella Lingua oggetto della Seconda prova.

SECONDA PROVA LICEO LINGUISTICO: LE TRACCE DELLA MATURITÀ 2023

Avrete – insomma – capito che prevedere quali saranno i temi delle tracce della Seconda prova di Lingua e cultura straniera 3 della Maturità 2024 è pressoché impossibile, anche perché potrebbero potenzialmente riguardare qualsiasi argomento: dall’attualità, fino al costume e alla cultura, passando anche per i temi caldi del dibattito sociale e per qualsiasi altro argomento possa venire in mente ai docenti. Il buona notizia, però, è che per affrontare al meglio l’esame di Lingua e cultura straniera 3 non servirà possedere grandi conoscenze sull’argomento, quanto piuttosto dovrete dimostrare di sapere scrivere nella lingua della Seconda prova della Maturità almeno al livello B2 e di aver compreso di cosa trattano i vari testi in esame.

Lo scorso anno, per esempio, per la Seconda prova del Liceo linguistico (che era sulla prima lingua) si scelse – almeno per l’inglese – un estratto del romanzo ‘Elizabeth Finch’ di Julian Barnes e un brano scientifico tratto da un articolo dell’Independent britannico; mentre nella seconda parte gli studenti avevano trovato una citazione di Barack Obama e una produzione basata su un report dell’Unesco.











© RIPRODUZIONE RISERVATA