Scienze umane, Seconda prova Maturità 2024/ Tracce liceo, soluzioni: titoli, come svolgere l’Esame di Stato

MATURITÀ 2024, SECONDA PROVA LICEO SCIENZE UMANE: SOLUZIONI, COME FUNZIONA IL TEST

Oggi (come certamente ben sapranno gli studenti e i loro genitori) si tiene a livello nazionale la Seconda prova della Maturità 2024, con tutti i Licei delle Scienze Umane – il famoso ex socio-psico-pedagogico riformato dalla Ministra Gelmini nel 2010 – che oggi si divideranno in sezioni per affrontare un test concettualmente simile alla già affrontata (ieri) Prima prova. Infatti, esattamente come nella giornata di ieri, gli studenti delle Scienze Umane per la Seconda prova della Maturità 2024 si troveranno davanti un paio di testi tratti da libri o discorsi e una serie di domande alle quali dovranno rispondere interamente o solo in parte.

La materia – ovviamente – dipende strettamente dall’indirizzo frequentato dagli studenti/maturandi, con solamente due alternative: per il Liceo delle Scienze Umane ‘tradizionale’ la prova verterà tutto attorno ad antropologia, pedagogia, psicologia e sociologia; mentre l’indirizzo economico-sociale si misurerà con una Seconda prova della Maturità 2024 basata su Diritto ed economia politica. Il tempo limite sarà di 6 ore, con la possibilità (in base all’indirizzo) di portare con sé almeno un dizionario di lingua italiana e/o la Costituzione, il Codice Civile e le leggi complementari: occhio, però, perché i testi legislativi devono essere senza commenti e verranno tassativamente controllati in sede d’esame.

COME AFFRONTARE LA SECONDA PROVA DELLA MATURITÀ 2024 DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE

Insomma, per quanto non si possa negare che sia fonte di ampie preoccupazioni, la Seconda prova del Liceo delle Scienze Umane è tra le meno sfidanti per gli studenti che non si troveranno – a differenza, per esempio, dei colleghi dello Scientifico – davanti a complessi problemi matematici, ai bilanci economici (nell’AFM) e neppure alle sempre temutissime versioni di latino o greco del Classico. Nonostante questo, però, il nostro consiglio per tutti voi studenti delle Scienze Umane che a breve affronterete la Seconda prova è di non prenderla sottogamba, soffermandovi nella vostra sede della Maturità fino alla fine delle 6 ore che vi dà il Ministero dell’Istruzione.

Oltre a questo, ai più preoccupati consigliamo anche di partire da un’approfondita lettura della consegna proposta, scritta prima dei Documenti attorno a cui sviluppare la propria riflessione e poi anche alle domande in calce al foglio. Fatto questo, tenendo bene a mente le domande e la consegna, potete dedicarvi alla lettura dei testi della Seconda prova, senza timore di scarabocchiare il foglio d’esame e prendendovi tutta la libertà che vi serve per appuntarvi alcuni spunti per rispondere alle domande. Fatto questo, l’unica cosa a cui dovrete stare attenti per ‘portarvi a casa’ la Seconda Prova della Maturità 2024 è l’aspetto grammaticale e sintattico del vostro breve elaborato: non basta conoscere benissimo le Scienze Umane, ma bisogna dimostrare anche di saper scrivere correttamente, ragionare e formulare un’idea personale.

SECONDA PROVA LICEO SCIENZE UMANE: LE TRACCE DELLA MATURITÀ 2023

Purtroppo i più curiosi tra voi che vorrebbero scoprire in anticipo il contenuto della Seconda prova delle Scienze Umane rimarranno delusi dal sapere che fino all’inizio ufficiale della Maturità 2024 (approssimativamente attorno alle 8:30 con dei possibili brevi ritardi) non si potrà sapere nulla di ufficiale: le tracce rimangono, infatti, segretissime fino all’ultimo minuto, tanto che neppure che i docenti delle Commissioni ne sono al corrente fino a che non aprono le famose bustone sigillate. Il consiglio è sicuramente quello di tenere a mente le materie scelte per la Seconda prova delle Scienze Umane, fermo restando che per entrambi gli indirizzi si tratta degli insegnamenti a cui si è dedicato il maggior tempo a lezione.

Inoltre, nell’attesa delle domande del 2024, possiamo anche dare una seconda occhiata alla Maturità dello scorso anno: nell’indirizzo economico-giuridico uscirono due testi sulla globalizzazione che chiedevano di ragionare attorno ai benefici e ai rischi in un anno (appunto, il 2023) in cui sembrava sempre più fallimentare l’idea di un mondo interconnesso e aperto. Dall’altra parte, invece, nel Liceo classico delle Scienze Umane la Seconda prova il testo d’esame verteva su “Scuola e giovani tra sviluppo della democrazia, della conoscenza e della cittadinanza attiva“.











