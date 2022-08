Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score 2^ giornata (20-21 agosto)

RISULTATI LIGA: LA PRIMA DEL BARCELLONA?

I risultati di Liga per il weekend del 20-21 agosto sono quelli che riguardano la 2^ giornata: il campionato spagnolo è iniziato in concomitanza con la nostra Serie A e dunque è indietro rispetto agli altri tornei stranieri. Non è ancora il tempo di tirare le somme ovviamente, anche se possiamo dire che il Barcellona, rinnovato da grandi acquisti ma sempre con un enorme debito da saldare, ha steccato all’esordio e dunque si sono già profilati dubbi sul progetto, perché la rosa sembra fin troppo abbondante e Xavi avrà parecchi problemi nel trovare la quadra e gestire lo spogliatoio.

Non sembra avere di questi problemi il Real Madrid: Carlo Ancelotti, campione in carica, all’esordio ha ribaltato l’Almeria prendendosi una vittoria importante e ora replica la trasferta, giocando sul campo del Celta Vigo che rimane squadra insidiosa. Da osservare ovviamente il Valencia di Gennaro Gattuso, che ha vinto la sua prima partita come allenatore in Spagna, e l’Atletico Madrid a caccia di riscatto: vedremo allora quello che succederà nei risultati della Liga per la seconda giornata, nel frattempo diamo uno sguardo ai temi principali che potrebbero emergere dal weekend.

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati della Liga: il Real Madrid difende il titolo vinto lo scorso maggio e potrebbe realmente approfittare, ancora una volta, di una concorrenza che deve trovare il giusto assetto. L’Atletico Madrid sembra aver perso la spinta degli anni migliori pur restando una seria pretendente al campionato, il Barcellona per il momento non decolla e, anche se una partita è troppo poco per giudicare (e anche Pep Guardiola era partito con uno 0-0), Xavi ha già il suo bel da fare visto che la squadra appare imballata e i nuovi acquisti si devono inserire, cosa che potrebbe portare a un risultato negativo all’Anoeta contro la sempre insidiosa Real Sociedad.

In questo scenario allora attenzione alle sorprese: il solito Siviglia che punta un posto in Champions League e magari qualcosa in più, ma anche il Valencia perché Gattuso, accolto non benissimo in termini generali, sembra aver già portato la sua grinta in seno alla squadra che ha risposto con la vittoria alla prima giornata. Betis e Athletic possono essere altre rivali interessanti, anche se magari non per la corsa al titolo; vedremo allora, perché i risultati della Liga ci faranno compagnia tra poco e sarà interessante scoprire quello che succederà…

RISULTATI LIGA: 2^ GIORNATA

SABATO 20 AGOSTO

ore 17:30 Osasuna Cadice

ore 19:30 Maiorca Betis

ore 22:00 Celta Vigo Real Madrid

DOMENICA 21 AGOSTO

Ore 17:30 Athletic Bilbao Valencia

Ore 19:30 Atletico Madrid Villarreal

Ore 22:00 Real Sociedad Barcellona

CLASSIFICA LIGA

Atletico Madrid, Betis, Villarreal, Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad, Valencia 3

Espanyol, Celta Vigo, Athletic Bilbao, Barcellona, Rayo Vallecano, Maiorca 1

Siviglia, Almeria, Cadice, Girona, Elche, Getafe, Valladolid 0











