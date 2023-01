Risultati Liga, classifica/ Le partite della 18^ giornata nel campionato spagnolo

RISULTATI LIGA: ANCELOTTI VA A BILBAO!

Nei risultati della Liga per la 18^ giornata, che dopo l’anticipo del venerdì proseguono con il loro consueto programma sabato 21 gennaio – la particolarità in Spagna è che per ogni differente fascia oraria c’è una singola partita – scopriremo se il Barcellona riuscirà a laurearsi campione d’inverno; tecnicamente non sarebbe possibile nemmeno se i blaugrana vincessero al Camp Nou contro il Getafe e il Real Madrid cadesse al Nuevo San Mamès contro l’Athletic Bilbao, perché entrambe le squadre – in campo domenica – devono recuperare una partita come del resto Betis e Valencia.

Nel weekend infatti queste quattro hanno giocato la Supercoppa di Spagna: la vittoria è andata al Barcellona, e dunque Xavi grazie al 3-1 al Real Madrid in finale ha potuto festeggiare il primo trofeo da allenatore del club. Una bella iniezione di fiducia per una squadra che settimana scorsa ha staccato i blancos riprendendosi il primato solitario in classifica e, che al netto della deludente eliminazione al girone di Champions League, potrebbe andare realmente incontro a una stagione trionfale considerando che in Europa League le possibilità di arrivare in fondo (sempre che i blaugrana ci tengano) son alte.

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo parlato di Barcellona e Real Madrid, ma ovviamente nei risultati della Liga bisogna tenere conto delle altre: il fatto che il Betis abbia giocato una partita in meno ha creato un bel vuoto in classifica alle spalle delle prime tre. La Real Sociedad resiste alla grande a 3 punti dai blancos, poi ci sono ben 7 lunghezze tra i baschi e il terzetto che occupa idealmente la quarta posizione, e che oltre al Betis ha come protagonisti l’Atletico Madrid e il Villarreal.

Queste sono le squadre che oggi andrebbero a giocare le coppe europee insieme all’Osasuna, che sta continuando a sorprendere; naturalmente lo stesso Atletico Madrid può risalire la corrente ma appare decisamente in fondo a un grande ciclo. Parlando di delusioni, impossibile non citare il Siviglia: gli andalusi restano al penultimo posto in classifica, se non altro è enorme il margine sull’Elche che, fanalino di coda, di punti ne ha fatti soltanto 4 ed è ormai condannato a una retrocessione senza appelli, a meno che ovviamente avvenga un miracolo tra questa 18^ giornata e tutto il girone di ritorno nei risultati della Liga. Vedremo se sarà così, intanto sarà chiaramente interessante scoprire come continuerà l’appassionante duello tra Barcellona e Real Madrid per la vittoria del campionato spagnolo.

RISULTATI LIGA: 18^ GIORNATA

SABATO 21 GENNAIO

ore 14:00 Rayo Vallecano Real Sociedad

ore 16:15 Espanyol Betis

ore 18:30 Atletico Madrid Valladolid

ore 21:00 Siviglia Cadice

DOMENICA 22 GENNAIO

ore 14:00 Villarreal Girona

ore 16:15 Elche Osasuna

ore 18:30 Barcellona Getafe

ore 21:00 Athletic Bilbao Real Madrid

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 41

Real Madrid 38

Real Sociedad 35

Atletico Madrid, Villarreal, Betis 28

Osasuna 27

Athletic Bilbao, Rayo Vallecano 26

Mallorca 22

Girona 21

Valencia 19

Almeria 18

Espanyol, Getafe, Celta Vigo, Valladolid 17

Siviglia, Cadice 15

Elche 4











