Diretta Real Madrid Barcellona/ Streaming video tv: per la Supercoppa (Liga)

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: GRANDE SPETTACOLO!

Real Madrid Barcellona, in diretta dallo Stadio internazionale Re Fahd di Riad, capitale dell’Arabia Saudita, si giocherà come finale per la Supercoppa di Spagna alle ore 20.00 italiane (le 22.00 locali) di questa sera, domenica 15 gennaio 2023. Un Clasico anomalo, innanzitutto per il fatto di essere in programma appunto in Arabia Saudita – che mercoledì ospiterà anche la nostra Supercoppa – e poi perché abbiamo la diretta di Real Madrid Barcellona come finale solo a causa della particolare formula della Supercoppa di Spagna.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è presente in qualità di campione di Spagna in carica, ma la vincitrice della scorsa edizione della Coppa del Re è il Betis Siviglia. Tuttavia, la Supercoppa di Spagna si disputa con quattro squadre partecipanti allargando il torneo anche alla finalista di Coppa (il Valencia) e alla seconda della Liga, cioè appunto il Barcellona. Le due big hanno anche avuto un po’ di fortuna, perché il Real Madrid ha vinto ai rigori contro il Valencia e lo stesso è successo al Barcellona contro il Betis. Ecco così la partita più attesa, rivincita del match vinto dal Real in autunno in campionato: che cosa succederà nella diretta di Real Madrid Barcellona?

DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA DI SPAGNA

Salvo variazioni di palinsesto, purtroppo dobbiamo annotare che non ci sarà la diretta tv di Real Madrid Barcellona e nemmeno la diretta streaming video, perché nessuna emittente televisiva o streaming italiana ha acquistato i diritti della Supercoppa di Spagna.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID BARCELLONA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni della diretta di Real Madrid Barcellona. Dopo la panchina in semifinale contro il Valencia, nel Real dovrebbe tornare titolare Carvajal per garantire più equilibrio nella difesa a quattro con Militao, Rudiger e Fernandez davanti al portiere Courtois. A centrocampo ecco Valverde ai fianchi degli eterni Kroos e Modric; nel tridente d’attacco c’è invece il principale dubbio per Carlo Ancelotti, che deve decidere tra Rodrygo e Asensio per affiancare Benzema e Vinicius.

Modulo 4-3-3 anche per il Barcellona di Xavi, con Ter Stegen tra i pali protetto dalla difesa a quattro formata da Sergi Roberto, Araujo, Koundé e Jordi Alba. A centrocampo Busquets riprenderà il suo posto come play, ai suoi fianchi ci saranno invece i giovanissimi ma già affermati Pedri e Gavi. In attacco, Raphina dopo l’ottima prestazione in semifinale potrebbe essere favorito su Ferran Torres per affiancare il centravanti Lewandowski e Dembelé.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Real Madrid Barcellona in base alle quote dell’agenzia Snai. Il Real Madrid è formalmente in casa e il segno 1 è quotato a 2,85, mentre il segno 2 in caso di successo del Barcellona è quotato a 2,45, quindi i catalani potrebbero essere leggermente favoriti nel Clasico di stasera. Infine, il pareggio varrebbe 3,40 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno X.

