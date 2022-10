Risultati Liga, classifica/ Le partite della 8^ giornata in Spagna (8-9 ottobre)

RISULTATI LIGA: CHE DUELLO AL COMANDO!

I risultati di Liga ci accompagnano nella 8^ giornata: il campionato spagnolo prende il via con un anticipo del venerdì, ma sabato 8 ottobre torneremo in campo e il contesto ci parla di tre partite che si giocano come altri anticipi, con altre quattro sfide che invece infiammeranno la domenica. Getafe Real Madrid (sabato alle 21:00) e Barcellona Celta Vigo (domenica alle 21:00) sono i due appuntamenti sui quali ovviamente dobbiamo riporre la nostra attenzione: sono impegnate in serata le due capolista, il Barcellona ha agganciato i blancos approfittando del pareggio che questi ultimi hanno timbrato contro l’Osasuna.

Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata)

I blaugrana però sono reduci dalla sconfitta in Champions League maturata contro l’Inter: secondo ko consecutivo senza segnare in Europa, nei risultati di Liga invece la squadra di Xavi si sta rivelando una macchina da guerra e l’obiettivo virtuale, che è anche quello del Real Madrid, è di arrivare al Clasico con il primo posto solitario in classifica. Intanto vedremo quello che succederà sabato e domenica con i risultati di Liga per la 8^ giornata del campionato spagnolo, nel frattempo possiamo anche fare una rapida valutazione sui temi principali che emergeranno da questo fine settimana di Primera Division…

Diretta/ Atletico Madrid Real Madrid (risultato 1-2): finale da capogiro!

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo allora vicini ai risultati di Liga per la 8^ giornata. Barcellona e Real Madrid naturalmente monopolizzano le attenzioni perché al momento ci stanno regalando un duello che potrebbe rinverdire quelli epici che andavano in scena in epoca recente, ma ci sono altre squadre che meritano di finire sotto i riflettori. Sicuramente un Athletic Bilbao che si sta rivelando molto competitivo e infatti occupa il terzo posto in classifica, poi il Betis che ha appena sfidato la Roma in Europa League e sta confermando una posizione che al termine della stagione gli garantirebbe un posto nella prossima Champions League.

Risultati Liga e classifica/ Le partite della sesta giornata

Tra le squadre che invece appaiono in difficoltà possiamo citare l’Atletico Madrid, che di riffa o di raffa prova a tenere botta ma è attardato in classifica, e soprattutto potrebbe mentalmente pagare lo scotto di aver perso sul campo del Bruges in Champions League. Crisi nera per il Siviglia, una squadra che siamo abituati a vedere nella Top 4 e che nelle ultime stagioni ha spesso e volentieri guadagnato l’accesso alla principale competizione internazionale: nei risultati di Liga invece troviamo gli andalusi a lottare per non retrocedere, probabilmente le cose miglioreranno ma per il momento la situazione è tutt’altro che rosea…

RISULTATI LIGA: 8^ GIORNATA

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 14:00 Almeria Rayo Vallecano

Ore 16:15 Atletico Madrid Girona

Ore 21:00 Getafe Real Madrid

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 14:00 Valladolid Betis

Ore 16:15 Cadice Espanyol

Ore 18:30 Real Sociedad Villarreal

Ore 21:00 Barcellona Celta Vigo

CLASSIFICA LIGA

Barcellona, Real Madrid 19

Athletic Bilbao 16

Betis 15

Atletico Madrid, Osasuna, Real Sociedad 13

Villarreal 12

Valencia, Rayo Vallecano, Celta Vigo 10

Mallorca 8

Girona, Getafe, Valladolid 7

Espanyol, Siviglia 5

Almeria, Cadice 4

Elche 1











© RIPRODUZIONE RISERVATA