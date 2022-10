Video/ Inter Barcellona (1-0) gol e highlights: Çalhanoglu per la riscossa

VIDEO INTER BARCELLONA 1-0

La panchina di Inzaghi è salva, anche se probabilmente il tecnico piacentino non è mai stato messo realmente in discussione dalla dirigenza dell’Inter. Avendogli rinnovato il contratto fino al 2024, i nerazzurri non possono permettersi di tenere più allenatori a libro paga, almeno finché Suning non riaprirà i rubinetti. La vittoria sul Barcellona è importantissima, per diversi motivi: grazie a questi tre punti la Beneamata resta in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League, con i blaugrana che ora si trovano a dover inseguire e al Camp Nou, la settimana prossima, avranno un solo risultato a disposizione per ribaltare la situazione.

Inoltre la squadra ha dimostrato di essere al fianco del mister, con una prestazione maiuscola, di carattere, di chi vuole avere la meglio sugli avversari e dimostrare al mondo che le ultime sconfitte contro Udinese e Roma non rispecchiavano il vero valore di questo gruppo. Dopo un inizio di stagione incerto e con qualche esitazione di troppo, si può voltare pagina, c’è ancora tempo per recuperare anche in campionato e tornare a ridosso delle altre big.

Già nel primo tempo si intuisce che l’Inter sia partita con il piede giusto, i nerazzurri trovano un mucchio di spazi in contropiede e reclamano un calcio di rigore per un fallo di mano di García che l’arbitro Vinčić non concede solo perché c’era Lautaro Martínez in fuorigioco. Correa fa sognare i tifosi nerazzurri quando dribbla pure Ter Stegen e la piazza all’angolino, peccato che anche lui fosse in offside. In fase offensiva il Barcellona non produce niente di buono a parte un tentativo di Dembélé che scuote l’esterno della rete, non pervenuto Lewandowski arginato come si deve da Škriniar, De Vrij e Bastoni che lo rendono innocuo e gli impediscono di fare danni nell’area di rigore avversaria. Nel recupero ci pensa Çalhanoglu a pescare il jolly da fuori area facendo esplodere San Siro.

Nella ripresa l’ex-Tottenham è l’unico che prova a rovinare la festa dei padroni di casa scheggiando il palo e confezionando l’assist per il pari di Pedri, cancellato dal VAR per il tocco con la mano di Ansu Fati. Sospiro di sollievo per Onana che era uscito a vuoto lasciando la porta sguarnita. Il sostituto di Handanovič a ridosso del novantesimo sbaglia nuovamente l’intervento, Sergi Roberto lo grazia mancando l’impatto con la sfera a pochi centimetri dal bersaglio. L’ultimo brivido arriva nel recupero: Dumfries allarga il braccio, dopo un lungo check l’olandese viene scagionato ma qualche dubbio resta e Xavi non la prende benissimo. La Beneamata soffre ma si tiene stretto l’1 a 0, un risultato che vale oro e non solo in chiave Champions.

VIDEO INTER BARCELLONA 1-0, IL TABELLINO

INTER-BARCELLONA 1-0 (1-0)

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, De Vrij (77’ Acerbi), Bastoni; Darmian (77’ Gosens), Barella, Çalhanoglu (85’ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (76’ Dumfries); J. Correa (56’ Dzeko), Lautaro Martínez. All. Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen (58’ Piqué), García, Alonso (63’ Balde); Gavi (83’ Kessié), Busquets, Pedri; Raphinha (63’ Ansu Fati), Lewandowski, Dembélé. All. Xavi Hernández.

ARBITRO: Slavko Vinčić (SVN).

AMMONITI: 60’ Busquets (B), 70’ Çalhanoglu (I), 76’ Gavi (B), 76’ Lautaro Martínez (I), 88’ Bastoni (I), 90’+7’ Onana (I).

RECUPERO: 3’ pt, 8’ st.

MARCATORI: 45’+2’ Çalhanoglu (I).











