Risultati Liga e classifica/ Le partite della sesta giornata

I risultati Liga cosa ci offriranno in questo weekend? Il massimo campionato spagnolo deve disputare la sua sesta giornata, dal momento che in Spagna a differenza della Serie A non c’è stato il turno infrasettimanale di fine agosto. Uno sguardo alla classifica della Liga dopo le precedenti cinque giornate ci dice che l’unica squadra al comando ancora punteggio pieno è il Real Madrid, che dunque ha 15 punti e ha cominciato nel migliore dei modi la difesa del titolo conquistato da Carlo Ancelotti nello scorso maggio.

Risultati Liga e classifica/ Le partite della quinta giornata

I risultati Liga comunque naturalmente non possono dare sentenze definitive dopo così poche giornate, soprattutto perché il Barcellona insegue a sole due lunghezze di distanza, rilanciando quindi il duello più classico del calcio iberico, inoltre i catalani saranno spettatori molto interessati del derby di Madrid in programma per domani sera. Per il momento fare troppi calcoli potrebbe essere un esercizio francamente inutile: meglio goderci le emozioni che ci offrirà la Liga, dove d’altronde lo spettacolo è sempre assicurato.

Risultati Liga, classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI LIGA: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire cosa ci offrirà la sesta giornata del massimo campionato spagnolo e dunque quale sarà il programma delle partite che ci daranno tutti i risultati Liga in occasione di questo turno che caratterizza il terzo weekend del mese di settembre. Oggi, sabato 17 settembre, dopo l’anticipo di ieri sera Valladolid Cadice, si proseguirà con altre quattro partite, tutte in differenti fasce orarie: l’apertura sarà alle ore 14.00 con Maiorca Almeria, che sarà seguita alle ore 16.15 da Barcellona Elche, alle ore 18.30 da Valencia Celta Vigo e alle ore 21.00 da Athletic Bilbao Rayo Vallecano.

Diretta/ Valencia Atletico Madrid (risultato 0-1): Griezmann c'è!

Altre cinque partite ci offriranno altrettanti risultati Liga domenica 18 settembre, nelle stesse fasce orarie, per completare la sesta giornata: l’apertura sarà quindi di nuovo alle ore 14.00 con Osasuna Getafe, che sarà seguita alle ore 16.15 da Villarreal Siviglia, alle ore 18.30 da Betis Siviglia Girona e Real Sociedad Espanyol e alle ore 21.00 dal grande derby Atletico Madrid Real Madrid.

RISULTATI LIGA, 6^ GIORNATA

Sabato 17 settembre

ore 14.00 Maiorca Almeria

ore 16.15 Barcellona Elche

ore 18.30 Valencia Celta Vigo

ore 21.00 Athletic Bilbao Rayo Vallecano

Domenica 18 settembre

ore 14.00 Osasuna Getafe

ore 16.15 Villarreal Siviglia

ore 18.30 Betis Siviglia Girona

ore 18.30 Real Sociedad Espanyol

ore 21.00 Atletico Madrid Real Madrid

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 15

Barcellona 13

Betis Siviglia, Osasuna 12

Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Villarreal 10

Girona, Rayo Vallecano, Celta Vigo, Real Sociedad 7

Valencia 6

Maiorca 5

Almeria, Siviglia, Espanyol, Valladolid, Getafe 4

Elche 1

Cadice 0











© RIPRODUZIONE RISERVATA