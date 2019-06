Risultati Mondiale di calcio femminile 2019/ Classifiche e diretta gol live score

Siamo pronti a vivere una domenica di grande calcio all’insegna di altri risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019. Oggi 9 giugno infatti vivremo altre tre partite del torneo iridato che è cominciato venerdì sera e naturalmente per noi sarà soprattutto il giorno dell’atteso debutto dell’Italia, che mancava dai Mondiali da ben 20 anni. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 13.00 si comincerà proprio con Australia-Italia a Valenciennes, partita che aprirà la prima giornata del girone C, per il quale avremo anche alle ore 15.30 Brasile-Giamaica a Grenoble, dunque andrà a comporsi per intero la classifica del girone delle azzurre dopo la prima giornata. Comincerà infine anche il girone D, con il derby britannico Inghilterra-Scozia alle ore 18.00 a Nizza, ma l’altra partita di questo gruppo sarà domani.

RISULTATI MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE 2019: IL DERBY

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiale di calcio femminile 2019, allarghiamo l’orizzonte oltre il girone delle azzurre, perché Inghilterra Scozia è una partita che ha sempre il suo fascino, affondando le proprie radici nella storia del calcio. Certo, questo vale forse più per i maschi, ma in ogni caso resta il fascino di una rivalità molto forte fra le due principali nazioni del Regno Unito, che come sappiamo va anche molte oltre lo sport, soprattutto in tempi di Brexit. La partita sarà a suo modo storica per la Scozia, che per la prima volta nella sua storia ha ottenuto la qualificazione per la fase finale dei Mondiali di calcio femminile, mentre l’Inghilterra vanta numeri ben più importanti dal momento che quattro anni fa è stata terza e nelle ultime tre edizioni consecutive ha sempre raggiunto i quarti di finale. A Nizza dunque il derby britannico sarà storico per la Scozia, ma importante anche per l’Inghilterra, che vuole partire bene per coltivare poi grandi ambizioni.

RISULTATI MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE C

Ore 13.00 Australia-Italia

Ore 15.30 Brasile-Giamaica

GIRONE D

Ore 18.00 Inghilterra-Scozia



