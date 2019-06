Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche, diretta gol live 14 giugno

Siamo pronti a vivere un venerdì di grande calcio all’insegna di altri risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, perché oggi 14 giugno il torneo iridato vedrà tornare in campo l’Italia che domenica ha ottenuto la grande gioia della vittoria contro l’Australia nel debutto. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 15.00 si comincerà con Giappone Scozia a Rennes, partita che aprirà la prima giornata del girone D, ecco poi alle ore 18.00 Giamaica Italia che a Reims completerà il turno invece per il girone C in cui Australia Brasile è stata già giocata ieri, in prima serata invece tornerà protagonista il girone D, perché alle ore 21.00 è atteso il fischio d’inizio di Inghilterra Argentina a Le Havre.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: IL BIG-MATCH

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, in particolare quello dell’Italia che deve confermare l’ottimo inizio in una partita sulla carta più semplice della precedente, è inevitabile dire qualcosa in più su Inghilterra Argentina, partita che nel calcio non è mai banale. A livello femminile la rivalità è molto meno sentita, per “colpa” soprattutto delle sudamericane che non hanno mai avuto una Nazionale particolarmente competitiva – l’Argentina è alla terza partecipazione ai Mondiali di calcio femminile e nelle due precedenti non ha mai superato la prima fase a gironi – ma naturalmente questa partita accenderà l’interesse. L’Inghilterra, dopo avere vinto con la Scozia, con una nuova vittoria sarebbe qualificata agli ottavi con un turno d’anticipo, d’altro canto per l’Argentina molto del suo cammino si deciderà proprio questa sera.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE C

Ore 18.00 Giamaica Italia

CLASSIFICA: Italia, Australia, Brasile 3; Giamaica 0.

GIRONE D

Ore 15.00 Giappone Scozia

Ore 21.00 Inghilterra Argentina

CLASSIFICA: Inghilterra 3; Argentina, Giappone 1; Scozia 0.



