Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche, diretta gol live 16 giugno

Siamo pronti a vivere una domenica di grande calcio che ci darà altri due risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, perché oggi 16 giugno il torneo iridato vedrà completarsi la seconda giornata di tutti i suoi gruppi, dal momento che scenderanno in campo le squadre del girone F, l’unico che finora ha disputato solamente un turno. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 15.00 si comincerà con Svezia Thailandia a Nizza, ecco poi alle ore 18.00 Stati Uniti Cile che a Parigi completerà il turno. Da domani comincerà dunque la terza giornata e avremo ben due gironi in campo, per un totale di quattro partite che renderanno ricchissimo il lunedì dei Mondiali di calcio femminile 2019.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: IL TEMA DI DISCUSSIONE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, dal momento che oggi sarà protagonista il girone F è inevitabile parlare di quanto era successo nella prima giornata, cioè la vittoria per 13-0 degli Stati Uniti ai danni della Thailandia. Il punteggio ha destato sensazione: nessuno metteva in dubbio la superiorità degli Usa sulle asiatiche, ma tredici gol di scarto in una fase finale di un Mondiale (dunque contro una squadra che comunque deve avere un discreto valore per essere giunta fin qui) ovviamente sono una novità assoluta e hanno creato un dibattito anche etico, legato all’annosa questione sull’atteggiamento da tenere quando in campo c’è una evidente disparità di valori. Gli Usa hanno deciso di giocare seriamente fino all’ultimo minuto, ritenendo che fermarsi sarebbe stato più umiliante per la Thailandia. Per le asiatiche oggi si annuncia un’altra sfida durissima contro la Svezia, altra big del calcio femminile: dovremo assistere a una nuova goleada?

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE F

Ore 15.00 Svezia Thailandia

Ore 18.00 Usa Cile

CLASSIFICA: Usa, Svezia 3; Cile, Thailandia 0.



