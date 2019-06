Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche, diretta gol live 17 giugno

Siamo pronti a vivere un lunedì davvero ricco di grande calcio che ci darà ben altri quattro risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, perché oggi 17 giugno il torneo iridato ci proporrà la terza giornata di ben due gruppi, dal momento che scenderanno in campo le squadre del girone A e del girone B. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 18.00 si comincerà con Cina Spagna a Le Havre e Sudafrica Germania a Montpellier, le due sfide del girone B che saranno in contemporanea, come da tradizione nell’ultima giornata della fase a gironi. La prima serata invece sarà concessa al girone A che comprende le padrone di casa: appuntamento dunque alle ore 21.00 con Corea del Sud Norvegia a Reims e Nigeria Francia a Rennes. Saranno dunque emessi i verdetti di questi gruppi (che potrebbero non essere definitivi per le terze), mentre domani tornerà in campo l’Italia contro il Brasile nel girone C.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: LE PROMOSSE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, possiamo spendere qualche parola in più su Francia e Germania, che avendo vinto le prime due partite sono già certe di qualificarsi agli ottavi – esattamente la stessa situazione che è anche degli azzurri. La Francia ha travolto la Corea del Sud nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio femminile 2019, poi ha battuto anche la Norvegia che in teoria era l’avversaria più pericolosa del girone A e stasera dovrebbe blindare definitivamente il primo posto affrontando la Nigeria. La Germania invece, maschile o femminile che sia, rispetta alla lettera lo stereotipo di Nazionale sempre pragmatica ed efficiente, dal momento che nelle prime due giornate ha ottenuto altrettante vittorie per 1-0 contro la Cina e la Spagna. Adesso manca solo il Sudafrica, che invece ha incassato due sconfitte: considerando che alle tedesche basta un punto per la matematica certezza del primo posto, sembra impossibile che ci siano sorprese in tal senso.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE A

Ore 21.00 Corea del Sud Norvegia

Ore 21.00 Nigeria Francia

CLASSIFICA: Francia 6; Norvegia, Nigeria 3; Corea del Sud 0.

GIRONE B

Ore 18.00 Cina Spagna

Ore 18.00 Sudafrica Germania

CLASSIFICA: Germania 6; Spagna, Cina 3; Sudafrica 0.



