Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche, diretta gol live 20 giugno

Siamo pronti a vivere un giovedì davvero ricco di grande calcio che ci darà ben altri quattro risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, perché oggi 20 giugno il torneo iridato ci proporrà la terza giornata di ben due gruppi, dal momento che scenderanno in campo le squadre del girone E e del girone F. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 18.00 si comincerà con Olanda Canada a Reims e Camerun Nuova Zelanda a Montpellier, le due sfide del girone E che saranno in contemporanea, come da tradizione nell’ultima giornata della fase a gironi. La prima serata invece sarà concessa al girone F: appuntamento dunque alle ore 21.00 con Svezia Stati Uniti a Le Havre e Thailandia Cile a Rennes. Saranno dunque emessi i verdetti di questi gruppi e più in serale si completerà il quadro della fase a gironi, che terminerà proprio questa sera.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: SCONTRO AL VERTICE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, dobbiamo osservare che la classifica di questi due giorni è al momento identica: due squadre a 6 punti già qualificate agli ottavi e che oggi vivranno lo scontro diretto per stabilire il primo posto, le altre due ancora ferme a zero e anch’esse impegnate in uno scontro diretto da vincere a tutti i costi per sperare di essere comprese fra le migliori terze da ripescare – per le quali naturalmente sapremo tutto questa sera. Sotto i riflettori mettiamo in particolare Svezia Stati Uniti, perché è davvero un match di lusso per il calcio femminile. Gli Usa non sono mai scesi dal podio in sette edizioni dei Mondiali con tre vittorie, un secondo posto e tre terzi posti e anche alle Olimpiadi vantano quattro ori e un argento su sei edizioni da quando il calcio femminile è entrato nel programma dei Giochi. Nessuno può reggere il confronto con le americane, ma la Svezia con un argento e due bronzi iridati più l’argento olimpico di Rio de Janeiro 2016 sicuramente sa il fatto suo e oggi potrà dare vita a una grande partita contro gli Usa.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE E

Ore 18.00 Camerun Nuova Zelanda

Ore 18.00 Olanda Canada

CLASSIFICA: Olanda, Canada 6; Nuova Zelanda, Camerun 0.

GIRONE F

Ore 21.00 Svezia Stati Uniti

Ore 21.00 Thailandia Cile

CLASSIFICA: Svezia, Stati Uniti 6; Cile, Thailandia 0.



