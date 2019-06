Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Diretta gol live ottavi (oggi 25 giugno)

Siamo pronti a vivere un grande martedì di calcio con altri due risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019, perché oggi 25 giugno il torneo iridato ci proporrà gli ultimi due ottavi di finale e in campo andrà anche l’Italia. Infatti la fase ad eliminazione diretta è cominciata sabato e in questi giorni si stanno disputando appunto gli ottavi, al ritmo di due incontri al giorno fino a oggi, poi da giovedì si ricomincerà con i quarti. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 18.00 si comincerà proprio con Italia Cina a Montpellier, mentre alle ore 21.00 l’appuntamento è con Olanda Giappone a Rennes. Naturalmente i pareggi non sono più ammessi e in caso di segno X al termine dei tempi supplementari si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente con i calci di rigore per decretare chi si qualificherà per i quarti.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: LE AZZURRE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, dobbiamo naturalmente parlare delle azzurre, che hanno fatto innamorare l’Italia intera nella fase a gironi, vincendo il proprio gruppo grazie ai due successi ottenuti soprattutto contro l’Australia all’esordio – vera svolta contro una squadra più quotata – e poi contro la Giamaica, rendendo innocuo il passo falso finale contro il Brasile. Il calcio femminile attira l’attenzione dei media e anche sui social network, l’obiettivo naturalmente è quello di non fermarsi sul più bello, anche se la Cina tra le terze è l’avversario forse più scorbutico che potesse capitare. Squadra solida e di tradizione migliore della nostra, sarà sicuramente un bel test per le ragazze del commissario tecnico Milena Bertolini, che però giocando come sanno potranno centrare l’obiettivo dei quarti di finale.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

Ore 18.00 Italia Cina

Ore 21.00 Olanda Giappone



