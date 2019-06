RISULTATI MONDIALI U20/ Diretta gol live score: così il calendario (quarti)

In attesa di poter scoprire quali saranno i risultati dei Mondiali U20 per questi primi quarti di finale, facciamo un passo avanti e andiamo a ricordare che cosa il tabellone della manifestazione iridata in Polonia ci riserverà ancora. Le date e gli orari delle partite per le prossime fasi della competizione iridata sono infatti note da tempo: resta da capire chi saranno i protagonisti, speriamo gli azzurri. Da calendario quindi ricordiamo che le due semifinali avranno luogo il prossimo 11 giugno: la prima si giocherà a Gdynia alle 17,30, mentre la seconda avrà luogo a Lublino alle ore 20,30. Va quindi ricordato che si accenderà solo il 14 giorno sempre a Gdynia la finalina per terzo e quarto posto, mentre il momento clou sarà la finalissima di Lodz, prevista il 15 giugno alle ore 18,00. (agg Michela Colombo)

LE PARTITE DI OGGI

Siamo entrati nel vivo della manifestazione Under 20 e in Polonia gli appassionati non vedono l’ora di conoscere quali saranno i primi verdetti e risultati per i Mondiali U20. Oggi venerdi 7 giugno infatti si disputeranno i primi due quarti di finale e qui ovviamente spiccano i nostri azzurrini, protagonisti più attesi. La squadra di Mister Nicolato infatti ci sta riempiendo di orgoglio: il cammino però non è ancora terminato e anzi oggi si combatterà per il pass della semifinale. La strada quindi è ben tracciata ma pure ricca di insidie e come è facile immaginare non sono certo solo gli azzurri gli unici pretendenti alla coppa. Anzi questi mondiali Under 20 in Polonia si stanno rivelando davvero colmi di colpi di scena, e di certo ne avremo anche oggi. Andiamo quindi a ricordare quali saranno le partite e quindi i risultati dei mondiali U20 che otterremo in questo venerdi 7 giugno. Ecco quindi che già alle ore 15,30 si accenderà la a Lodz la sfida tra Colombia e Ucraina U20 mentre alle ore 17,30, a Tychy i riflettori saranno sui nostri azzurrini, che superato la Polonia, affronteranno a sorpresa il Mali.

RISULTATI MONDIALI U20: GLI ALTRI MATCH

In attesa di poter dare la parola al campo per i match e i risultati dei Mondiali U20 è tempo di dare il quadro completo di questa parte del tabellone della manifestazione. Siamo infatti ormai arrivati a un momento clou del torneo giovanile di stanza in Polonia e tra le protagoniste in campo oggi e domani vi sono le due finaliste. Ecco quindi che domani pomeriggio già alle ore 17,30 si accenderà la sfida tra Stati uniti e Ecuador, mentre alle ore 20,30 sarà la volta di Corea del Sud-Senegal. Sulla carta appare molto complicato fare dei pronostici, visto che molte big della competizione ci hanno lasciato anzi tempo: va però detto che l’Italia Under 20 ci ha più che convinto finora e di certo ha tutte le carte a posto per precedente il titolo mondiale di categoria. Prima di pensare però alla finale dobbiamo superare lo scoglio dei quarti di finale, non ci resta quindi che attendere il verdetto del campo.

RISULTATI MONDIALI U20

Ore 15,30 Colombia-Ucraina

Ore 18,30 Italia-Mali



