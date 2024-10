RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: CHE COSA CI ATTENDE OGGI?

Terzo giorno consecutivo in compagnia dei risultati Nations League oggi, sabato 12 ottobre 2024, perché si devono completare gli appuntamenti validi per la terza giornata della Uefa Nations League 2024-2025, mentre da domani cominceranno invece le partite valide per il turno successivo (fino a martedì). Anche oggi ci attendono otto partite, anche se curiosamente dobbiamo osservare che nelle prossime ore scenderanno in campo solamente la Lega A e la Lega C della manifestazione, con riposo totale in Lega B oltre che per quanto riguarda la Lega D, che ha d’altronde solamente sei squadre a fronte delle 16 a testa per le tre categorie superiori.

Non sarà comunque un sabato banale, anzi: i risultati Nations League vedranno infatti scendere in campo ben due gruppi della Lega A e allora cominciamo a presentare il girone 1, che ci offrirà alle ore 18.00 Croazia Scozia e alle ore 20.45 invece Polonia Portogallo. Proprio i lusitani sono la capolista solitaria ancora a punteggio pieno e di conseguenza una terza vittoria potrebbe già valere una sorta di ipoteca per il Portogallo, scenario che i polacchi proveranno ad evitare, mentre la Croazia proverà ad approfittare dell’incrocio con la Scozia fanalino di coda.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, SOLO DUE LEGHE SCENDONO IN CAMPO OGGI

Ancora la Lega A in evidenza per i risultati Nations League anche grazie al girone 4, in questo caso con le due partite che avranno inizio entrambe alle ore 20.45, cioè Spagna Danimarca e Serbia Svizzera. Trasferta delicatissima per la capolista danese, che in questo momento è sola a punteggio pieno anche grazie al pareggio della Spagna in Serbia, per cui le Furie Rosse non possono permettersi altri passi falsi, mentre gli slavi cercheranno di trovare ulteriore slancio ospitando la Svizzera, che a settembre ha perso due partite su due ed è quindi già in bilico.

Dalla categoria superiore alla Lega C, i risultati Nations League hanno ancora quattro partite in programma oggi. Il girone 2 sarà protagonista già alle ore 15.00 con Lituania Kosovo, che sarà seguita alle ore 20.45 da Cipro Romania, trasferta mediterranea per la capolista che vuole fare un altro passo avanti verso la promozione in Lega B. Nel girone 3 ecco invece alle ore 18.00 Bulgaria Lussemburgo e alle ore 20.45 Bielorussia Irlanda del Nord, in testa alla classifica abbiamo bulgari e bielorussi con 4 punti a testa, vedremo se sfrutteranno il doppio turno casalingo per lanciare una fuga in coppia…

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE

LEGA A

GIRONE 1

Ore 18.00 Croazia Scozia

Ore 20.45 Polonia Portogallo

Classifica: Portogallo 6; Croazia, Polonia 3; Scozia 0.

GIRONE 4

Ore 20.45 Spagna Danimarca

Ore 20.45 Serbia Svizzera

Classifica: Danimarca 6; Spagna 4; Serbia 1; Svizzera 0.

LEGA C

GIRONE 2

Ore 15.00 Lituania Kosovo

Ore 20.45 Cipro Romania

Classifica: Romania 6; Kosovo, Cipro 3; Lituania 0.

GIRONE 3

Ore 18.00 Bulgaria Lussemburgo

Ore 20.45 Bielorussia Irlanda del Nord

Classifica: Bielorussia, Bulgaria 4; Irlanda del Nord 3; Lussemburgo 0.