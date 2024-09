RISULTATI NATIONS LEAGUE: C’È ANCORA L’ITALIA!

Sono otto le partite che con i risultati Nations League ci faranno compagnia lunedì 9 settembre: prosegue il programma della seconda giornata nei vari gironi, per la Lega A torna in campo l’Italia nell’unico gruppo in campo questa sera, ricordando che tutte le partite sono in programma alle ore 20:45 e che dunque sarà una serata molto intensa. Israele Italia si gioca naturalmente in campo neutro, a Budapest: gli azzurri sono chiamati a replicare la bella e inaspettata vittoria del Parco dei Principi, venerdì sera hanno battuto la Francia dopo 16 anni e hanno così iniziato nel migliore dei modi il delicatissimo periodo post-Europei.

Al contrario male i Bleus, che avevano in campo qualche stella sia pure con una nazionale anche rimaneggiata; per Didier Deschamps arriva subito un altro big match contro il Belgio, che all’esordio ha fatto il suo dovere battendo Israele ma ora è chiamato a sfide più probanti. In campo poi per i risultati Nations League ci saranno anche le altre leghe, e allora staremo a vedere cosa succederà quando si inizierà a giocare; il focus di lunedì 9 settembre sarà ovviamente sull’Italia ma noi proveremo a presentare anche le altre sfide, sarà dunque un viaggio molto intrigante quello attraverso i risultati Nations League.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nei risultati Nations League per la serata di lunedì come già detto il primo punto all’ordine del giorno è rappresentato dall’Italia: francamente non erano in tanti ad aspettarsi una vittoria in terra francese ma questo è accaduto, soprattutto è stata ottima la reazione dopo il gol lampo subito da Bradley Barcola, segno che se non altro la nostra nazionale aveva tanta voglia di rimettersi in gioco e riscattare la brutta figura degli Europei. Naturalmente una singola partita non fa primavera, questo lo sa molto bene anche Luciano Spalletti, e i risultati Nations League restano al momento un contesto “minore”; tuttavia da qualche parte bisogna pur iniziare.

Da questo punto di vista l’Italia ha fornito un’ottima risposta, e ora ci riprova contro Israele: nazionale che ovviamente è inferiore alla Francia, ma rappresenta comunque un’insidia anche perché il match arriva dopo una bella vittoria, con il rischio di abbassare la guardia. Nell’altra partita per i risultati Nations League la Francia è ancora in casa contro il Belgio, e punterà al riscatto immediato; attenzione perché il match di Lione sarà già importante per la classifica del girone e la corsa alla qualificazione alla Final Four, perché le partite da disputare per ciascuna nazionale sono appena sei.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

LEGA A GIRONE 2

Ore 20:45 Francia Belgio

Ore 20:45 Israele Italia

CLASSIFICA: Italia 3, Belgio 3, Israele 0, Francia 0

LEGA B GIRONE 3

Ore 20:45 Norvegia Austria

Ore 20:45 Slovenia Kazakhstan

CLASSIFICA: Austria 1, Slovenia 1, Norvegia 1, Kazakhstan 1

LEGA B GIRONE 4

Ore 20:45 Montenegro Galles

Ore 20:45 Turchia Islanda

CLASSIFICA: Islanda 3, Galles 1, Turchia 1, Montenegro 0

LEGA C GIRONE 2

Ore 20:45 Cipro Kosovo

Ore 20:45 Romania Lituania

CLASSIFICA: Romania 3, Cipro 3, Lituania 0, Kosovo 0