RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE: DECISIONI IN ARRIVO!

Si gioca per i risultati Nations League, dopo aver assistito alle prime partite è arrivato il momento delle nove gare che andranno in scena venerdì 15 novembre, ovviamente sempre valide per la quinta giornata che è anche la penultima in questa fase a gironi, il che ci dice ovviamente che sono in arrivo tutte le decisioni legate alla qualificazione ai quarti di finale, i vari spareggi e le retrocessioni. Concentrandoci sulla Lega A, questa sera avremo due gironi impegnati: nel gruppo 1 il Portogallo ha bisogno di un pareggio in Polonia per volare aritmeticamente ai quarti, nel gruppo 4 stesso discorso per quanto riguarda la Spagna nei confronti della Serbia, anche se qui non abbiamo una sfida diretta.

Sperano le altre: in seconda posizione nelle due classifiche troviamo Croazia e Danimarca, per la nazionale balcanica i quarti sono ad un passo e basterebbe vincere in Scozia, contro una squadra che rispetto ai risultati Nations League della passata edizione ha fatto un netto passo indietro e infatti ha ottenuto un solo pareggio in quattro giornate. Per la Danimarca invece l’ostacolo è proprio la nazionale campione d’Europa in carica, da affrontare in casa: anche qui dunque potrebbe arrivare un risultato prezioso per gli scandinavi, tra poco scopriremo tutto con il quadro dei risultati Nations League.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: GLI ULTIMI IMPEGNI

Ci avviciniamo dunque ai risultati Nations League per questo venerdì, sotto i riflettori come detto può idealmente finire una Spagna che, dopo la vittoria agli Europei, ha ripreso la sua marcia con l’incertezza sul futuro di Luis De La Fuente (che non ha gradito il mancato rinnovo del contratto) e ha fatto quello che sa fare meglio, cioè vincere; per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Nations League basterebbe ottenere un punto contro la Danimarca, oppure che la Svizzera (grande delusione del girone) faccia un favore alla Roja fermando la Serbia, che ha fatto scelte abbastanza curiose nel corso di questa Nations League ma rimane in corsa per i quarti.

Le speranze sono vive anche per la Polonia, che però purtroppo rischia di doversi accontentare dello spareggio per non retrocedere in Lega B: la trasferta in terra portoghese è complicata per una nazionale che, pur avendo ritrovato il miglior Lewandowski, non è mai riuscita a fare il salto di qualità sperato. Vicine alla retrocessione sono invece Scozia e Svizzera: hanno deluso in particolar modo i rossocrociati, che arrivavano da un brillante Europeo ma che in questi risultati Nations League sono riusciti a fare un solo punto pur in un gruppo che, Spagna a parte, non era così complesso e avrebbe anche potuto portare ai quarti di finale.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

LEGA A GRUPPO 1

Ore 20:45 Portogallo Polonia

Ore 20:45 Scozia Croazia

CLASSIFICA: Portogallo 10, Croazia 7, Polonia 4, Scozia 1

LEGA A GRUPPO 4

Ore 20:45 Danimarca Spagna

Ore 20:45 Svizzera Serbia

CLASSIFICA: Spagna 10, Danimarca 7, Serbia 4, Svizzera 1

LEGA C GRUPPO 2

Ore 18:00 Cipro Lituania

Ore 20:45 Romania Kosovo

CLASSIFICA: Romania 12, Kosovo 9, Cipro 3, Lituania 0

LEGA C GRUPPO 3

Ore 20:45 Lussemburgo Bulgaria

Ore 20:45 Irlanda del Nord Bielorussia

CLASSIFICA: Irlanda del Nord 7, Bielorussia 6, Bulgaria 5, Lussemburgo 2

LEGA D GRUPPO 1

Ore 20:45 San Marino Gibilterra

CLASSIFICA: Gibilterra 5, San Marino 3, Liechtenstein 2