RISULTATI NATIONS LEAGUE: TORNA IN CAMPO L’ITALIA!

I risultati Nations League tornano a farci compagnia domenica 17 novembre: inizia oggi la sesta e ultima giornata della fase a gironi, dunque avremo un turno che definirà gli ultimi verdetti che, ricordiamo, riguardano non solo la corsa ai quarti di finale ma anche le varie promozioni e retrocessioni, che per di più quest’anno sono regolate anche da playoff e playout a differenza di quanto era accaduto nelle edizioni precedenti. Italia Francia e Israele Belgio sono le uniche due partite della Lega A, per il girone 2; naturalmente occhi puntati sugli azzurri che a San Siro giocano una partita sempre molto importante, ma il quadro ci presenta altro.

Per i risultati Nations League infatti sono in programma anche due gironi della Lega B, tra cui spicca Inghilterra Irlanda: sarà questa l’ultima partita del traghettatore Lee Carsley e il destino ha voluto per lui, come già qualche tempo fa, un addio speciale. In campo anche la Norvegia che ospita il Kazakhstan, poi ci saranno sfide anche per la Lega C; si partirà a tale proposito alle ore 15:00 con Lettonia Armenia e Macedonia del Nord Far Oer, partite sicuramente in tono minore ma non per questo meno interessanti. Vedremo allora cosa succederà in campo, noi siamo pronti a fare altre valutazioni sui temi principali che potrebbero emergere dalla giornata.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SFIDE CLASSICHE

Abbiamo già visto che nei risultati Nations League ci sono due partite abbastanza interessanti: Italia Francia naturalmente si presenta da sola, una grande rivalità che va oltre qualunque tema riguardante il contesto specifico e che è stata ovviamente amplificata dalle due finali giocate agli Europei e ai Mondiali, anche se ormai siamo lontani quasi 20 anni dalla gloriosa notte di Berlino è chiaro che il ricordo, da una parte e dall’altra, sia ancora fresco e che la Francia speri di avere prima o poi la sua rivincita, intanto quella che cercherà riguarderà la sconfitta subita due mesi fa a Parigi per mano degli azzurri, a interrompere una striscia positiva che per i Bleus, appunto, durava da 18 anni.

Non è indifferente nemmeno il tema che riguarda Inghilterra Irlanda perché anche qui affrontiamo un discorso che esula dal mondo dello sport, anche se forse i tre leoni non hanno nell’Eire una delle avversarie più fiere la contrapposizione comunque esiste, e nel corso della storia abbiamo avuto qualche episodio interessante. Queste sono le big di cui parleremo oggi nel corso dei risultati Nations League, senza tralasciare un Belgio che, giunto al termine di questo percorso, potrebbe ripresentarsi in campo nel 2025 con un volto totalmente nuovo, perché la sensazione della fine di un ciclo era già diffusa dopo gli Europei (ancora deludenti) ma una nuova generazione sta bussando alla porta nel tentativo di fare meglio di quella precedente.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

LEGA A GIRONE 2

Ore 20:45 Israele Belgio

Ore 20:45 Italia Francia

LEGA B GIRONE 2

Ore 20:45 Inghilterra Irlanda

Ore 20:45 Finlandia Grecia

LEGA B GIRONE 3

Ore 18:00 Austria Slovenia

Ore 18:00 Norvegia Kazakhstan

LEGA C GIRONE 4

Ore 15:00 Lettonia Armenia

Ore 15:00 Macedonia del Nord Far Oer